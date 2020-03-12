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    • 12.03.2020 19:39
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    Son dakika: Şampiyonlar Ligi'ne koronavirüs engeli! O maçlar iptal edildi

    Son dakika haberine göre, Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta oynanması planlanan Manchester City-Real Madrid ve - maçı ileri bir tarihe ertelendi.

    Şampiyonlar Ligi'ne koronavirüs engeli!

    Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. 'nın Şampiyonlar Ligi ve bugün oynanacak Avrupa Ligi maçlarının ardından organizasyonlarının askıya alınacağı iddia edilmişti.

    Bu iddiaların ardından erteleme kararları da birer birer açıklanmaya başlandı.

    Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta oynanması planlanan Manchester City - Real Madrid ve - maçları ileri bir tarihe ertelendi.

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