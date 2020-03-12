Son dakika: Şampiyonlar Ligi'ne koronavirüs engeli! O maçlar iptal edildi

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve bugün oynanacak Avrupa Ligi maçlarının ardından organizasyonlarının askıya alınacağı iddia edilmişti.
Bu iddiaların ardından erteleme kararları da birer birer açıklanmaya başlandı.
Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta oynanması planlanan Manchester City - Real Madrid ve Juventus - Lyon maçları ileri bir tarihe ertelendi.
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