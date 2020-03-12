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Merih Demiral'a koronavirüs şoku! 3 gün önce Rugani ile aynı karede...
Merih Demiral'a koronavirüs şoku! 3 gün önce Rugani ile aynı karede...
Dünyanın önde gelen ekiplerinden Juventus forması giyen milli yıldız Merih Demiral'ın takım arkadaşı Daniele Rugani'de koronavirüs tespit edildi. Rugani'nin koronavirüs çıkmasının ardından gözler diğer futbolculara dönerken, Merih Demiral'ın durumu da merak konusu oldu. Demiral'ın 3 gün önce Rugani ile aynı karede poz verdiği ortaya çıktı.
12.03.2020 10:32
- Son Güncelleme: 12.03.2020 10:32
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, oyuncusu Daniele Rugani'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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İtalya'da üç haftadır acil durum yaşanmasına neden olan Kovid-19 salgını, karşılaşmaların 3 Nisan'a kadar ertelendiği Serie A'ya da sıçradı.
Ülkede, 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 827'yi bulurken, hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 12 bin 462'ye ulaştı.
Juventus kulübünden yapılan resmi açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncusu Rugani'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, ancak oyuncuda herhangi bir belirti olmadığı kaydedildi.
Milli oyuncumuz Merih Demiral'in da takım arkadaşı olan Daniele Rugani'nin koronavirüs yakalandığı duyurulurken kulüpte büyük panik yaşanıyor..