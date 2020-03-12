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    • 12.03.2020 12:55
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    Son dakika: 'dan kararı! 13 Mart'tan itibaren...

    Son dakika haberi... Uluslararası Federasyonu () salgını nedeniyle 13 Mart 2020 tarihi itibarıyla tüm organizasyonların durdurulduğunu açıkladı.

    FIBA'dan koronavirüs kararı! 13 Mart'tan itibaren...

    Uluslararası Federasyonu (), yeni tip (Kovid-19) nedeniyle tüm maçları erteledi.

    FIBA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA müsabakalarının yarından itibaren ertelendiği kaydedildi.

    Açıklamada, FIBA'nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve uygun şartların oluşması halinde maçların oynanıp oynanmayacağı konusundaki seçenekleri değerlendireceği ifade edildi.

    EUROLEAGUE YÖNETİMİ DE TOPLANDI
    Koronavirüs salgınının küresel risk haline gelmesinin ardından yönetimi, Avrupa basketbol organizasyonları Euroleague ve EuroCup maçlarının geçici olarak askıya alınmasının değerlendirildiğini duyurdu.

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