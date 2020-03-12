FIBA'dan koronavirüs kararı! 13 Mart'tan itibaren...

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçları erteledi.
FIBA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA müsabakalarının yarından itibaren ertelendiği kaydedildi.
Açıklamada, FIBA'nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve uygun şartların oluşması halinde maçların oynanıp oynanmayacağı konusundaki seçenekleri değerlendireceği ifade edildi.
EUROLEAGUE YÖNETİMİ DE TOPLANDI
Koronavirüs salgınının küresel risk haline gelmesinin ardından Euroleague yönetimi, Avrupa basketbol organizasyonları Euroleague ve EuroCup maçlarının geçici olarak askıya alınmasının değerlendirildiğini duyurdu.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçların yarından itibaren ertelendiğini açıkladı.— AA Canlı (@AACanli) March 12, 2020
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