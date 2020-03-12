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    • 12.03.2020 16:48
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    Takım arkadaşında koronavirüs çıkmıştı! 'dan flaş açıklama

    'ta forma giyen Rugani'nin koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından gözler aynı takımda forma giyen ve 3 gün önce birlikte fotoğraf paylaşan milli yıldız 'a dönmüştü. Demiral sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

    Takım arkadaşında virüs çıkmıştı! Flaş açıklama

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi 'ta forma giyen milli oyuncu , takım arkadaşı Daniele Rugani'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine sağlığının iyi olduğunu açıkladı.

    Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın." ifadelerini kullandı.

    Juventus'un İtalyan savunma oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Rugani, Serie A'da koronavirüs bulaşan ilk futbolcu olmuştu.

    Serie A'da karşılaşmalar, koronavirüs nedeniyle 3 Nisan'a kadar askıya alınmıştı.

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