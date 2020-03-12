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Koronavirüs (Covid-19) hangi belirtilerle ortaya çıkar? Koronavirüste bu belirtilere dikkat

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde bir salgına dönüşerek binlerce kişinin ölümüne yüz binlerce kişinin de etkilenmesine yol açan koronavirüs salgını giderek daha da kontrol edilmesi zor bir hal aldı. Türkiye'de de ilk vakanın görülmesiyle birlikte vatandaşlar koronavirüse karşı alabileceği önlemleri araştırırken, hastalığın nasıl belirtiler gösterdiğini de merak ediyor. Peki koronavirüs hangi belirtilerle ortaya çıkar? Koronavirüsü diğer hastalıklardan ayıran belirtiler nelerdir? Koronavirüsü (Covid-19) nezle, grip ve alerjiden ayıran farklar nelerdir?

12.03.2020 10:05 - Son Güncelleme: 12.03.2020 10:05
Koronavirüs Covid-19 hangi belirtilerle ortaya çıkar? Koronavirüste bu belirtilere dikkat

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Küresel salgınların kaçınılmaz tarafları olduğuna dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnsanların ülkeden ülkeye her an hareket halinde olduğu bir dünyada direnç hangi düzeyde, tedbirler hangi keskinlikte olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil" açıklamasında bulunmuştu.

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Koronavirüs Covid-19 hangi belirtilerle ortaya çıkar? Koronavirüste bu belirtilere dikkat

"YANGIN, OLDUĞU YERDE SÖNDÜRÜLEBİLİR"
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş,"İlk alınan önlemlerle beraber yangın olduğu yerde söndürülebilir, ilave olgular olmayabilir. Avrupa'da da var, birkaç olguyla başlayıp 1-2 olgu artısıyla, alınan tedbirler ve virüsün özelliğiyle beraber bazı ülkelerde çok fazla artış olmadı.

Koronavirüs Covid-19 hangi belirtilerle ortaya çıkar? Koronavirüste bu belirtilere dikkat

Bunun yanında İran'da, Japonya'da, İtalya'da, Fransa'da görüldü. Virüsün çok yayılması için birkaç faktör var. Bir, mikroorganizmanın hastalık yapıcı gücü; iki, bireylerin vücut direnci; üç, hastalığın alınış şekli ve hekime geliş süresinin uzun olması" dedi.

Koronavirüs Covid-19 hangi belirtilerle ortaya çıkar? Koronavirüste bu belirtilere dikkat

KORONAVİRÜS OLAN 1 KİŞİ, 4 KİŞİYE BULAŞTIRIYOR
Habertürk'ün haberine göre koronavirüsü yangına benzeten Prof. Dr. Dökmetaş, "Ülkemizin dört bir yanında yangınlar var, ülkemizde hiçbir şey yoktu ama çevrede olan o yangınlardan saçılan o kozalaklar ve benzeri şeyler bizim ülkemize de geldi. Şu an biz onu bölgede sabit tutuyoruz. Duamız yeni yeni kozalakların çevre ülkelerden ülkemize atılmaması.

Koronavirüs Covid-19 hangi belirtilerle ortaya çıkar? Koronavirüste bu belirtilere dikkat

Çünkü mikroorganizmanın yayılması için bir odak oluşturması lazım. Yani ona zamanında müdahale edilmemesi, onun da çevreye yayması lazım. Bazı mikroorganizmalar 1'e 1 bulaştırabilirken COVID-19'un istemediğimiz özelliği 1'e 4 bulaştırıyor olması. Yani 1 kişi 4 kişiye bulaştırabilir. Bulaştırıcılık oranı bu mikroorganizmada fazla. Gripte ise 1'e 1'dir" diye konuştu.

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