Koronavirüs (Covid-19) hangi belirtilerle ortaya çıkar? Koronavirüste bu belirtilere dikkat

KORONAVİRÜS OLAN 1 KİŞİ, 4 KİŞİYE BULAŞTIRIYOR

Habertürk'ün haberine göre koronavirüsü yangına benzeten Prof. Dr. Dökmetaş, "Ülkemizin dört bir yanında yangınlar var, ülkemizde hiçbir şey yoktu ama çevrede olan o yangınlardan saçılan o kozalaklar ve benzeri şeyler bizim ülkemize de geldi. Şu an biz onu bölgede sabit tutuyoruz. Duamız yeni yeni kozalakların çevre ülkelerden ülkemize atılmaması.