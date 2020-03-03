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    • Spor
    • 03.03.2020 Gazete
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    spor'da ’in bileti kesildi

    ’nin 4 ay ceza aldığını öğrenen Bordo-Mavili Yönetim İngiliz yıldızın sözleşmesini fesh etti... İngilizler fesih işleminden hemen sonra cezayı açıkladı... 5 milyon Euro spor'un kasasında kaldı.

    Sturridge’in bileti kesildi
    Trabzon Yönetimi Sturridge'nin bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza alacağını öğrendi. Menajerini kulübe çağırdı. Yönetim oyuncunun sözleşmesinde bulunan "Kulüp itibarını zedeleyecek bir durumda sözleşme feshedilir" maddesini hatırlattı.



    PERFORMANSI YETERLİ DEĞİLDİ
    Yıldız oyuncunun haklarından vazgeçmesi gerektiğini bildirdi. Taraflar el sıkıştı. Fırtına performansını beğenmediği Sturridge için KAP'a, karşılıklı fesih işlemi yapıldığını açıkladı.



    17 HAZİRAN'A KADAR CEZALI
    Akşam ise İngiltere Federasyonu bahis kurallarına uymadığı gerekçesiyle 'e 17 Haziran'a kadar futboldan men cezası verdi. 5 milyon Euro da 'un kasasında kaldı.



    RAHATSIZ HİSSETTİM!
    Sturridge, "Futboldan men cezası aldığım için katkı sağlayamayacağım bir takımdan para almaya devam etmenin doğru olmayacağını düşündüm. Bu konuda kendimi rahatsız hissettim" dedi.


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