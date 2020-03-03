Trabzon Yönetimi Sturridge'nin bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza alacağını öğrendi. Menajerini kulübe çağırdı. Yönetim oyuncunun sözleşmesinde bulunan "Kulüp itibarını zedeleyecek bir durumda sözleşme feshedilir" maddesini hatırlattı.
PERFORMANSI YETERLİ DEĞİLDİ
Yıldız oyuncunun haklarından vazgeçmesi gerektiğini bildirdi. Taraflar el sıkıştı. Fırtına performansını beğenmediği Sturridge için KAP'a, karşılıklı fesih işlemi yapıldığını açıkladı.
17 HAZİRAN'A KADAR CEZALI
Akşam ise İngiltere Futbol Federasyonu bahis kurallarına uymadığı gerekçesiyle Sturridge'e 17 Haziran'a kadar futboldan men cezası verdi. 5 milyon Euro da Trabzon'un kasasında kaldı.
RAHATSIZ HİSSETTİM!
Sturridge, "Futboldan men cezası aldığım için katkı sağlayamayacağım bir takımdan para almaya devam etmenin doğru olmayacağını düşündüm. Bu konuda kendimi rahatsız hissettim" dedi.
PERFORMANSI YETERLİ DEĞİLDİ
Yıldız oyuncunun haklarından vazgeçmesi gerektiğini bildirdi. Taraflar el sıkıştı. Fırtına performansını beğenmediği Sturridge için KAP'a, karşılıklı fesih işlemi yapıldığını açıkladı.
17 HAZİRAN'A KADAR CEZALI
Akşam ise İngiltere Futbol Federasyonu bahis kurallarına uymadığı gerekçesiyle Sturridge'e 17 Haziran'a kadar futboldan men cezası verdi. 5 milyon Euro da Trabzon'un kasasında kaldı.
RAHATSIZ HİSSETTİM!
Sturridge, "Futboldan men cezası aldığım için katkı sağlayamayacağım bir takımdan para almaya devam etmenin doğru olmayacağını düşündüm. Bu konuda kendimi rahatsız hissettim" dedi.
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