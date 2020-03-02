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    • 02.03.2020 19:25
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    Son dakika: 'ndan 'e futboldan men cezası

    Son dakika haberi! , bahis oynadığı gerekçesiyle 'e 2020'ye kadar ülkelerinde geçerli olmak üzere men cezasıyla birlikte 150 bin sterlin para cezası verildiğini açıkladı.

    İngiltere'den şoke eden Sturridge kararı!

    Süper Lig ekiplerinden ile sözleşmesini bugün fesheden İngiliz forvet , Haziran 2020'ye kadar bütün futbol aktivitelerinden men edildi.

    Daniel Sturridge, Sevilla'ya olası transferi konusunda kardeşine içeriden bilgi verdiğinin kanıtlanması üzerine temmuz ayında iki haftalık men ve 75 bin Sterlin para cezasına çarptırılmıştı.

    SUÇLAMALAR KANITLANDI! FUTBOLDAN MEN VE 150 BİN STERLİN CEZA
    (FA) bu kararın "çok hoşgörülü" olduğunu vurgulayarak temyize başvurdu ve Sturridge adına daha önce reddedilen iki suçlama olduğu kanıtlandı. Bunun üzerine Daniel Sturridge 'a kadar uluslararası futboldan men edildi ve 150 bin Sterlin para cezasına çarptırıldı.

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    Haberler Spor Son dakika: İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Daniel Sturridge'e futboldan men cezası
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