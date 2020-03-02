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    • 02.03.2020 12:07
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    'da son dakika! 'ın sözleşmesi feshedildi

    Son dakika haberine göre; , Daniel Andre Sturridge'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

    Trabzon'da beklenmedik ayrılık! Resmen...

    'de beklenmedik ayrılık! Bordo mavililer, İngiliz golcü ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir.

    Kamuoyuna duyurulur.

    Saygılarımızla.

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