Trabzonspor'de beklenmedik ayrılık! Bordo mavililer, İngiliz golcü Daniel Sturridge ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.