'underbisi sonrası kendisine tepki gösterentaraftarların üzerine atlamasınınyankıları sürüyor. Konuyla ilgili görüşlerinialdığımız otoriteler ve uzmanlarınortak görüşü, "" oldu.

TOROĞLU

DEMİRKOL

Terim'e sicili bozuk diyorsun. Ama tribünden taraftarın üzerine atlıyorsun. Türk futbolunu dünyaya rezil etti. Merak ediyorum; orada 1 kişi yok muydu onu tutacak, sakinleştirecek!atlayıp o tepkiyi koyarken 1.5 yıl önce omuzlarda başkan seçilirkenki duygunun tam tersini yaşadı... Onu protesto edenler de 1.5 yıl önceki vaatlerin artık hayata geçmesini bekliyor.

GÜRCAN

PROF

YAĞCIOĞLU