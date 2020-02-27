Başkan Ali Koç'un Galatasaray derbisi sonrası kendisine tepki gösteren taraftarların üzerine atlamasının yankıları sürüyor. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız otoriteler ve uzmanların ortak görüşü, "Bir başkan taraftarının üzerine atlamaz" oldu.
Fatih Terim'e sicili bozuk diyorsun. Ama tribünden taraftarın üzerine atlıyorsun. Türk futbolunu dünyaya rezil etti. Merak ediyorum; orada 1 kişi yok muydu onu tutacak, sakinleştirecek!
OMUZLARDAN AŞAĞIYA! - MEHMET DEMİRKOL
Locadan atlayıp o tepkiyi koyarken 1.5 yıl önce omuzlarda başkan seçilirkenki duygunun tam tersini yaşadı... Onu protesto edenler de 1.5 yıl önceki vaatlerin artık hayata geçmesini bekliyor.
Ali Koç saha sonuçlarına göre tam bir hayal kırıklığı. Ekibiyle beraber acemice işler yaptı. Bir başkan duygularını kontrol etmeli. Bunu yaparsan kendi taraftarına nasıl "sakin ol!" diyeceksin?
İSTEDİĞİ GERÇEK BU DEĞİL - PSİKOLOG/PROF. DR. ACAR BALTAŞ
Bu öfke patlamasının altında aidiyetten doğan engelleme var... Örneğin; bir faul durumunda seyirci veya takımın sorumlusu kendini yerden yere atıyor. Orada faul var ama gerçeği, görmek, duymak istemiyor. Çünkü bu olmasını istediği sonuca uygun değil. İşte bu duygu insanın gerçek algısını çarpıtıyor. Ali Koç'un yaşadığı da bu.
BÖYLE DAVRANIŞ OLMAZ - İLKER YAĞCIOĞLU
Normal bir vatandaş olsa, hakaret eden bir kişiye tepki göstererek üzerine gitmesini anlayabilim. Ancak Fenerbahçe başkanı hiçbir şekilde böyle bir davranışı sergilememelidir.
BAŞKAN BİRAZ AĞIR OLMALI - OKTAY DERELİOĞLU
Ali Koç ailesinin gücünü arkasına alarak Fenerbahçe'ye geldi ama işi bilmek konusunda tartışılır... Tribünden atlama olayında ise bir başkan ağırlığını her zaman korumalıdır.
'YAPMAMALIYDIM' DEDİ
Galatasaray yenilgisi sonrası kendisine tepki gösteren taraftarların üstüne atlayan ve bu hareketi nedeniyle büyük eleştiri alan Başkan Ali Koç öz eleştiri yaptı. "Bu hareketi yapmamalıydım" diyen Ali Koç'un bu açıklaması da sosyal medyada kendisine yönelik tepkilerin önünü kesemedi.
BİZİ DÜNYAYA REZİL ETTİ - ERMAN TOROĞLU
Fatih Terim'e sicili bozuk diyorsun. Ama tribünden taraftarın üzerine atlıyorsun. Türk futbolunu dünyaya rezil etti. Merak ediyorum; orada 1 kişi yok muydu onu tutacak, sakinleştirecek!
OMUZLARDAN AŞAĞIYA! - MEHMET DEMİRKOL
Locadan atlayıp o tepkiyi koyarken 1.5 yıl önce omuzlarda başkan seçilirkenki duygunun tam tersini yaşadı... Onu protesto edenler de 1.5 yıl önceki vaatlerin artık hayata geçmesini bekliyor.
TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI - GÜRCAN BİLGİÇ
Ali Koç saha sonuçlarına göre tam bir hayal kırıklığı. Ekibiyle beraber acemice işler yaptı. Bir başkan duygularını kontrol etmeli. Bunu yaparsan kendi taraftarına nasıl "sakin ol!" diyeceksin?
İSTEDİĞİ GERÇEK BU DEĞİL - PSİKOLOG/PROF. DR. ACAR BALTAŞ
Bu öfke patlamasının altında aidiyetten doğan engelleme var... Örneğin; bir faul durumunda seyirci veya takımın sorumlusu kendini yerden yere atıyor. Orada faul var ama gerçeği, görmek, duymak istemiyor. Çünkü bu olmasını istediği sonuca uygun değil. İşte bu duygu insanın gerçek algısını çarpıtıyor. Ali Koç'un yaşadığı da bu.
BÖYLE DAVRANIŞ OLMAZ - İLKER YAĞCIOĞLU
Normal bir vatandaş olsa, hakaret eden bir kişiye tepki göstererek üzerine gitmesini anlayabilim. Ancak Fenerbahçe başkanı hiçbir şekilde böyle bir davranışı sergilememelidir.
BAŞKAN BİRAZ AĞIR OLMALI - OKTAY DERELİOĞLU
Ali Koç ailesinin gücünü arkasına alarak Fenerbahçe'ye geldi ama işi bilmek konusunda tartışılır... Tribünden atlama olayında ise bir başkan ağırlığını her zaman korumalıdır.
'YAPMAMALIYDIM' DEDİ
Galatasaray yenilgisi sonrası kendisine tepki gösteren taraftarların üstüne atlayan ve bu hareketi nedeniyle büyük eleştiri alan Başkan Ali Koç öz eleştiri yaptı. "Bu hareketi yapmamalıydım" diyen Ali Koç'un bu açıklaması da sosyal medyada kendisine yönelik tepkilerin önünü kesemedi.
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