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    • Spor
    • 27.02.2020 Gazete
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    Tribünden taraftarın üzerine atlayan 'a otoritelerden eleştiri: Bir başkan taraftarının üzerine atlamaz!

    Başkanı ’un derbisi sonrası tribünden taraftarların üzerine atlaması ağır eleştiri aldı. Olayın yankıları sürerken otoriteler ve uzmanların ortak görüşü, "Bir başkan taraftarının üzerine atlamaz" oldu.

    Bir başkan taraftarının üzerine atlamaz!
    Başkan Ali Koç'un Galatasaray derbisi sonrası kendisine tepki gösteren taraftarların üzerine atlamasının yankıları sürüyor. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız otoriteler ve uzmanların ortak görüşü, "Bir başkan taraftarının üzerine atlamaz" oldu.

    BİZİ DÜNYAYA REZİL ETTİ - ERMAN TOROĞLU
    Fatih Terim'e sicili bozuk diyorsun. Ama tribünden taraftarın üzerine atlıyorsun. Türk futbolunu dünyaya rezil etti. Merak ediyorum; orada 1 kişi yok muydu onu tutacak, sakinleştirecek!



    OMUZLARDAN AŞAĞIYA! - MEHMET DEMİRKOL
    Locadan atlayıp o tepkiyi koyarken 1.5 yıl önce omuzlarda başkan seçilirkenki duygunun tam tersini yaşadı... Onu protesto edenler de 1.5 yıl önceki vaatlerin artık hayata geçmesini bekliyor.

    TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI - GÜRCAN BİLGİÇ
    Ali Koç saha sonuçlarına göre tam bir hayal kırıklığı. Ekibiyle beraber acemice işler yaptı. Bir başkan duygularını kontrol etmeli. Bunu yaparsan kendi taraftarına nasıl "sakin ol!" diyeceksin?



    İSTEDİĞİ GERÇEK BU DEĞİL - PSİKOLOG/PROF. DR. ACAR BALTAŞ
    Bu öfke patlamasının altında aidiyetten doğan engelleme var... Örneğin; bir faul durumunda seyirci veya takımın sorumlusu kendini yerden yere atıyor. Orada faul var ama gerçeği, görmek, duymak istemiyor. Çünkü bu olmasını istediği sonuca uygun değil. İşte bu duygu insanın gerçek algısını çarpıtıyor. 'un yaşadığı da bu.

    BÖYLE DAVRANIŞ OLMAZ - İLKER YAĞCIOĞLU
    Normal bir vatandaş olsa, hakaret eden bir kişiye tepki göstererek üzerine gitmesini anlayabilim. Ancak başkanı hiçbir şekilde böyle bir davranışı sergilememelidir.



    BAŞKAN BİRAZ AĞIR OLMALI - OKTAY DERELİOĞLU
    Ali     Koç ailesinin gücünü arkasına alarak Fenerbahçe'ye geldi ama işi bilmek konusunda tartışılır... Tribünden atlama olayında ise bir başkan ağırlığını her zaman korumalıdır.

    'YAPMAMALIYDIM' DEDİ
    Galatasaray yenilgisi sonrası kendisine tepki gösteren taraftarların üstüne atlayan ve bu hareketi nedeniyle büyük eleştiri alan Başkan Ali Koç öz eleştiri yaptı. "Bu hareketi yapmamalıydım" diyen Ali Koç'un bu açıklaması da sosyal medyada kendisine yönelik tepkilerin önünü kesemedi.

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