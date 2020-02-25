Ali Koç, 3 Haziran 2018'de "Yeni Vizyon" sloganıyla göreve başladı. Ancak F.Bahçe geçen yıl düşme tehlikesi yaşadı. Bu sezon ise 23. haftada havlu attı. G.Saray maçından 3-1 yenik ayrıldı.
Koç küfredilince çıldırdı. Tribünden atladı. Olayı manşetine taşıyan İspanyol AS gazetesi ise şu başlığı attı: Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti!
ALİ KOÇ ATLADI, DÜNYADA PATLADI
'Fener Ol' kampanyasından 200 milyon lira kazanıldı. Koç da 50 milyon doları hibe ederek kasaya bıraktı. Ancak tüm bu paralar çöpe atıldı.
İFLAS
Koç, 3 Haziran 2018'de "Gurur duyulacak Fenerbahçe" sloganıyla göreve başladı. 1.5 yılda transferler için servet harcandı. Ancak Fener geçene sezon uzun süre düşme tehlikesi yaşadı. Bu sezon ise şampiyonluk yarışına 23. ahftada havlu atıldı. 'Fener Ol' kampanyasından 200 milyon lira kazanıldı. Koç da 50 milyon doları hibe ederek kasaya bıraktı. Ancak tüm bu paralar çöpe atıldı. Çok büyük bir sportif başarısızlık yaşanırken, 20 yıllık Kadıköy serisi de tarihe karıştı...
20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini bitirerek 3 Haziran 2018'de Fenerbahçe başkanlığına seçilen Ali Koç çok büyük hedeflerle göreve başladı. "Gurur duyulacak Fenerbahçe" diyerek camiaya umut veren Koç 1.5 yılda arkasındaki tüm desteği kaybetti. Transferler için adeta servet harcanırken, Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon çok uzun bir süre düşme tehlikesi yaşadı.
COMOLLI, COCU ŞİMDİ DE YANAL
Bu sezona da büyük umutlarla başlandı. Ancak kötü kadro mühendisliği ve yanlış transferler nedeniyle henüz 23. haftada şampiyonluk yarışına havlu atıldı. 'Futbol aklı' diye lanse edilen Comolli'yi gönderen Ali Koç, Cocu'nun ardından Ersun Yanal'la da yolları ayırmaya hazırlanıyor.
TARAFTARIN PARASI ÇÖPE ATILDI
'Fener Ol' kampanyasında taraftarlar çok büyük bir fedekarlık yaparken tam 200 milyon lira kazanıldı. Ali Koç da 50 milyon doları hibe ederek kasaya bıraktı. Ancak tüm bu paralar adeta çöpe atıldı. Kulübün borcu azalacağına her gün daha da arttı.
HÜSRAN ÜSTÜNE HÜSRAN YAŞANDI
Mali ve sportif çöküntünün ardından son olarak psikolojik hüsran yaşandı. Galatasaray önündeki 3-1'lik yenilgiyle Kadıköy'deki 20 yıllık seri tarihe karıştı. Taraftarlar yine karalar bağladı.
KÜFÜR EDİLİNCE ÇILGINA DÖNDÜ
Ali Koç alt tribünden bir taraftarın kendisine küfretmesi sonrası çılgına döndü. Çok sinirlenen Koç uzun süre sakinleştirilemedi.
TARAFTARLARIN ARASINA ATLADI
Ali Koç bir anda taraftarların arasına atlarken tribünde çok büyük bir arbede yaşandı.
TARAFTARLARA "BENİ SATMAYIN" DEDİ!
Ali Koç'un derbi sonrası stat içinde yaşanan arbede sırasında taraftarlara "Beni satmayın" demesi dikkat çekti.
DÜNYA O ATLAYIŞI KONUŞUYOR
İspanyol AS gazetesi, "Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti ve taraftarların üzerine atladı" dedi. Kadıköy'de şok etkisi yaratan Galatasaray yenilgisi sonrası eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Başkan Ali Koç dünya basınında manşetleri süsledi...
Portekiz'den A Bola gazetesi, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünden atladı ve kendi takımının taraftarlarına saldırdı" ifadesini kullandı.
İspanya'dan AS, "Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti ve taraftarların üzerine atladı" derken, Marca, "Türkiye'de çılgınlık: Fenerbahçe Başkanı tribünden atladı... Taraftarlarla tartıştı!" yorumunu yaptı.
Belçika'dan Walfoot, "Derbide kaybettikten sonra Fenerbahçe Başkanı, taraftarlarla kavga etti" manşetini attı.
İtalya'dan La Gazetta Dello Sport da "Taraftarlar tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti" ifadesini kullandı
Koç küfredilince çıldırdı. Tribünden atladı. Olayı manşetine taşıyan İspanyol AS gazetesi ise şu başlığı attı: Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti!
ALİ KOÇ ATLADI, DÜNYADA PATLADI
'Fener Ol' kampanyasından 200 milyon lira kazanıldı. Koç da 50 milyon doları hibe ederek kasaya bıraktı. Ancak tüm bu paralar çöpe atıldı.
İFLAS
Koç, 3 Haziran 2018'de "Gurur duyulacak Fenerbahçe" sloganıyla göreve başladı. 1.5 yılda transferler için servet harcandı. Ancak Fener geçene sezon uzun süre düşme tehlikesi yaşadı. Bu sezon ise şampiyonluk yarışına 23. ahftada havlu atıldı. 'Fener Ol' kampanyasından 200 milyon lira kazanıldı. Koç da 50 milyon doları hibe ederek kasaya bıraktı. Ancak tüm bu paralar çöpe atıldı. Çok büyük bir sportif başarısızlık yaşanırken, 20 yıllık Kadıköy serisi de tarihe karıştı...
20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini bitirerek 3 Haziran 2018'de Fenerbahçe başkanlığına seçilen Ali Koç çok büyük hedeflerle göreve başladı. "Gurur duyulacak Fenerbahçe" diyerek camiaya umut veren Koç 1.5 yılda arkasındaki tüm desteği kaybetti. Transferler için adeta servet harcanırken, Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon çok uzun bir süre düşme tehlikesi yaşadı.
COMOLLI, COCU ŞİMDİ DE YANAL
Bu sezona da büyük umutlarla başlandı. Ancak kötü kadro mühendisliği ve yanlış transferler nedeniyle henüz 23. haftada şampiyonluk yarışına havlu atıldı. 'Futbol aklı' diye lanse edilen Comolli'yi gönderen Ali Koç, Cocu'nun ardından Ersun Yanal'la da yolları ayırmaya hazırlanıyor.
TARAFTARIN PARASI ÇÖPE ATILDI
'Fener Ol' kampanyasında taraftarlar çok büyük bir fedekarlık yaparken tam 200 milyon lira kazanıldı. Ali Koç da 50 milyon doları hibe ederek kasaya bıraktı. Ancak tüm bu paralar adeta çöpe atıldı. Kulübün borcu azalacağına her gün daha da arttı.
HÜSRAN ÜSTÜNE HÜSRAN YAŞANDI
Mali ve sportif çöküntünün ardından son olarak psikolojik hüsran yaşandı. Galatasaray önündeki 3-1'lik yenilgiyle Kadıköy'deki 20 yıllık seri tarihe karıştı. Taraftarlar yine karalar bağladı.
KÜFÜR EDİLİNCE ÇILGINA DÖNDÜ
Ali Koç alt tribünden bir taraftarın kendisine küfretmesi sonrası çılgına döndü. Çok sinirlenen Koç uzun süre sakinleştirilemedi.
TARAFTARLARIN ARASINA ATLADI
Ali Koç bir anda taraftarların arasına atlarken tribünde çok büyük bir arbede yaşandı.
TARAFTARLARA "BENİ SATMAYIN" DEDİ!
Ali Koç'un derbi sonrası stat içinde yaşanan arbede sırasında taraftarlara "Beni satmayın" demesi dikkat çekti.
DÜNYA O ATLAYIŞI KONUŞUYOR
İspanyol AS gazetesi, "Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti ve taraftarların üzerine atladı" dedi. Kadıköy'de şok etkisi yaratan Galatasaray yenilgisi sonrası eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Başkan Ali Koç dünya basınında manşetleri süsledi...
Koç'un derbi sonrası kendisine tepki gösteren taraftarlarla tartışması ve bu sırada protokol tribününden aşağıdaki tribüne atlaması gündeme bomba gibi düştü.
Portekiz'den A Bola gazetesi, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünden atladı ve kendi takımının taraftarlarına saldırdı" ifadesini kullandı.
İspanya'dan AS, "Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti ve taraftarların üzerine atladı" derken, Marca, "Türkiye'de çılgınlık: Fenerbahçe Başkanı tribünden atladı... Taraftarlarla tartıştı!" yorumunu yaptı.
Belçika'dan Walfoot, "Derbide kaybettikten sonra Fenerbahçe Başkanı, taraftarlarla kavga etti" manşetini attı.
İtalya'dan La Gazetta Dello Sport da "Taraftarlar tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti" ifadesini kullandı
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