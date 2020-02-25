COMOLLI

COCU

derbi

Ali Koç , 3 Haziran 2018'de " Yeni Vizyon " sloganıyla göreve başladı. Ancak F.Bahçe geçen yıl düşme tehlikesi yaşadı. Bu sezon ise 23. haftada havlu attı. G.Saray maçından 3-1 yenik ayrıldı.Koç küfredilince çıldırdı. Tribünden atladı. Olayı manşetine taşıyan İspanyol AS gazetesi ise şu başlığı attı: Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti! Fener Ol ' kampanyasından 200 milyon lira kazanıldı. Koç da 50 milyon doları hibe ederek kasaya bıraktı. Ancak tüm bu paralar çöpe atıldı.Koç, 3 Haziran 2018'de "Gurur duyulacak Fenerbahçe" sloganıyla göreve başladı. 1.5 yılda transfer ler için servet harcandı. Ancak Fener geçene sezon uzun süre düşme tehlikesi yaşadı. Bu sezon ise şampiyonluk yarışına 23. ahftada havlu atıldı. 'Fener Ol' kampanyasından 200 milyon lira kazanıldı. Koç da 50 milyon doları hibe ederek kasaya bıraktı. Ancak tüm bu paralar çöpe atıldı. Çok büyük bir sportif başarısızlık yaşanırken, 20 yıllık Kadıköy serisi de tarihe karıştı...yıllıkdönemini bitirerek'debaşkanlığınaseçilençok büyük hedeflerle görevebaşladı. "" diyerekcamiaya umut verenarkasındaki tümdesteği kaybetti. Transferleriçin adeta servet harcanırken,Sarı-Lacivertlilergeçtiğimiz sezon çokuzun bir süreyaşadı.sezona da büyük umutlarla başlandı. Ancak kötü kadro mühendisliği ve yanlış transferler nedeniyle henüzşampiyonluk yarışına havlu atıldı. '' diye lanse edilen'yi gönderen Ali'nun ardından'la da yolları ayırmaya hazırlanıyor.' kampanyasında taraftarlar çok büyük bir fedekarlık yaparken tamkazanıldı.da 50 milyon doları hibe ederek kasaya bıraktı. Ancak tüm bu paralar adeta. Kulübün borcu azalacağına her gün daha da arttı.ve sportif çöküntünün ardından son olarak psikolojik hüsran yaşandı.önündeki'lik yenilgiyle'deki 20 yıllık seri tarihe karıştı. Taraftarlar yine karalar bağladı.Ali Koç alt tribünden bir taraftarın kendisine küfretmesi sonrası çılgına döndü. Çok sinirlenen Koç uzun süre sakinleştirilemedi.Ali Koç bir anda taraftarların arasına atlarken tribünde çok büyük bir arbede yaşandı.Ali Koç'unsonrası stat içinde yaşanan arbede sırasında taraftarlara "Beni satmayın" demesi dikkat çekti.

İspanyol AS gazetesi, "Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti ve taraftarların üzerine atladı" dedi.'de şok etkisi yaratanyenilgisi sonrası eleştiri oklarının hedefindekiisim olan Başkandünyabasınında manşetleri süsledi...