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    • 26.02.2020 22:59
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    Derbinin ardından soyunma odasında konuşulanlar basına sızdı! futbolcularını bile yanılttı...

    'in 23. haftasında 'de 'a 3-1 mağlup oldu. Ezeli rakibine 20 yıl sonra sahasında mağlup olan Fenerbahçe'de derbinin yankıları hala sürüyor... Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanan derbinin ardından Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar basına sızdı. İşte detaylar...



    Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray derbisi itirafı geldi. 3-1 kaybedilen ve uzun süren Kadıköy'deki yenilmezlik serisi son bulan sarı-lacivertli takımda futbolcular, Galatasaray'ın maça çok iyi hazırlandıklarını dile getirdiler.

    SON 3 SAAT KALAYA KADAR KADRO NET DEĞİLDİ!
    Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal, Galatasaray derbisinin başlamasına son 3 saat kalaya kadar kanatlarda oynayacak isimler konusunda kararını vermemişti.

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