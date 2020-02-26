Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray derbisi itirafı geldi. 3-1 kaybedilen ve uzun süren Kadıköy'deki yenilmezlik serisi son bulan sarı-lacivertli takımda futbolcular, Galatasaray'ın maça çok iyi hazırlandıklarını dile getirdiler.
SON 3 SAAT KALAYA KADAR KADRO NET DEĞİLDİ!
Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal, Galatasaray derbisinin başlamasına son 3 saat kalaya kadar kanatlarda oynayacak isimler konusunda kararını vermemişti.
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