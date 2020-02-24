Fenerbahçe dün Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 yenilerek evindeki 20 yıllık yenilmezlik rekoru son bulurken Sarı-Lacivertli Başkan Ali Koç ve Ersun Yanal'a büyük tepki gösterdi. Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığında geçen sezon da tarihinin en kötü dönemini yaşamıştı.
Dün geceki derbinin sonunda bir grup taraftar "Ali Koç gelecek hesap verecek, yönetim istifa" diye bağırdı. Bunun üzerinde başkanın sinirlendiği görüldü. Ancak olaylar bununlu sınırlı kalmadı.
Derbinin tamamlanmasıyla birlikte bazı tribünlerden Başkan Ali Koç aleyhine sesler yükselmeye başladı.
KÜFÜR ÇİLEDEN ÇIKARDI
İstifa tezahüratlarının ardından Başkan Ali Koç bir taraftarın kendisine küfür ettiğini de duyunca bir anda müthiş bir tepki gösterdi. Ani hareketle maçı izlediği bölümden aşağıya atladı.
Tribünlerden "Ali Koç gelecek hesap verecek, yönetim istifa" sesleri gelmeye başladı.
Tezahüratlara sinirlenen Başkan Ali Koç bir de edilen küfrü duyunca maçı izlediği bölümden bir alt sıraya atladı.
FOTOĞRAFLAR: MUSTAFA NACAR
SOYUNMA ODASINA GİTTİ...
Başkan Ali Koç'u yanında bulunanlar engellemeye çalışsalar da pek bayarılı olamadılar. Başkan Ali Koç sonrasında soyunma odasının yolunu tuttu.
BÜYÜK YIKIM YAŞADILAR!
Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de kazanmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Sarı-Lacivertliler tribünlerde gözyaşlarına hakim olamadılar.
TARİHİ TERSTEN YAZDILAR
Fenerbahçeli taraftarlar isyanlarını sanal alemde haykırdı. İşte o mesajlar:
Yanal'ın çıkardığı kadro resmen Galatasaray'a "Bugün sen oyna" demek... Bu kadar korkak bir kadroyu hak etmedik.
Ali Koç gelecek hesap verecek... Sadece Yanal'ın istifası yetmez...
Ali Koç Fenerbahçe'nin başına tarih yazmak için geldi. Ama görüyoruz ki tarihi tersten yazıyorlar...
Aziz Yıldırım'ın değeri şimdi daha iyi anlaşılıyor. Ooooo... Aziz Yıldırımmmm...
Kadıköy'de Galatasaray'a karşı son yenilgisini 22 Aralık 1999 tarihinde alan Fenerbahçe, 20 yıl 2 ay 1 gün sonra ezeli rakibine teslim oldu.
TOLGAY 9 AY HASAN ALİ 78 GÜN SONRA
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan sol kanat oyuncusu Hasan Ali Kaldırım 78 gün sonra, Tolgay Arslan ise 9 ay sonra Süper Lig'de ilk 11'de sahaya çıktı.
KADIKÖY'DE ARBEDE!
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki kapışmada gerilim eksik olmadı... İlk yarıda başlayan elektriklenme maçın sonuna kadar devam etti. Ersun Yanal kırmızı kartla dışarı atıldı.
YANAL DA DIŞARI ATILDI
F.Bahçe ile G.Saray arasındaki kapışma büyük bir gerilime sahne oldu. Derbide 12 sarı kart, 3 kırmızı kart çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal kırmızı kartla dışarı atıldı.
Belhanda, Deniz'e müdahalesi sonrası 2. sarıdan atıldı. Ardından Deniz de kırmızı kart gördü.
YABANCI MADDE YAĞMURU
Fenerbahçe taraftarı, Deniz Türüç'e vurarak kırmızı kart gören Belhanda'ya öfke kustu. Taraftarlar, yenilginin de verdiği üzüntüyle G.Saraylı futbolculara yabancı madde fırlattı.
TUFAN: MELER KONUŞSUN!
Ozan Tufan, "TFF temsilcisi G.Saray kazandı diye video çekiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya! Tarihte yok! Konuşması gereken Halil Umut Meler'dir" dedi.
ALİ KOÇ GELECEK HESAP VERECEK!
Dün geceki derbinin sonunda bir grup taraftar "Ali Koç gelecek hesap verecek, yönetim istifa" diye bağırdı. Bunun üzerinde başkanın sinirlendiği görüldü. Ancak olaylar bununlu sınırlı kalmadı.
Derbinin tamamlanmasıyla birlikte bazı tribünlerden Başkan Ali Koç aleyhine sesler yükselmeye başladı.
KÜFÜR ÇİLEDEN ÇIKARDI
İstifa tezahüratlarının ardından Başkan Ali Koç bir taraftarın kendisine küfür ettiğini de duyunca bir anda müthiş bir tepki gösterdi. Ani hareketle maçı izlediği bölümden aşağıya atladı.
Tribünlerden "Ali Koç gelecek hesap verecek, yönetim istifa" sesleri gelmeye başladı.
Tezahüratlara sinirlenen Başkan Ali Koç bir de edilen küfrü duyunca maçı izlediği bölümden bir alt sıraya atladı.
FOTOĞRAFLAR: MUSTAFA NACAR
SOYUNMA ODASINA GİTTİ...
Başkan Ali Koç'u yanında bulunanlar engellemeye çalışsalar da pek bayarılı olamadılar. Başkan Ali Koç sonrasında soyunma odasının yolunu tuttu.
BÜYÜK YIKIM YAŞADILAR!
Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray'ın 21 yıl sonra Kadıköy'de kazanmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Sarı-Lacivertliler tribünlerde gözyaşlarına hakim olamadılar.
TARİHİ TERSTEN YAZDILAR
Fenerbahçeli taraftarlar isyanlarını sanal alemde haykırdı. İşte o mesajlar:
Yanal'ın çıkardığı kadro resmen Galatasaray'a "Bugün sen oyna" demek... Bu kadar korkak bir kadroyu hak etmedik.
Ali Koç gelecek hesap verecek... Sadece Yanal'ın istifası yetmez...
Ali Koç Fenerbahçe'nin başına tarih yazmak için geldi. Ama görüyoruz ki tarihi tersten yazıyorlar...
Aziz Yıldırım'ın değeri şimdi daha iyi anlaşılıyor. Ooooo... Aziz Yıldırımmmm...
Kadıköy'de Galatasaray'a karşı son yenilgisini 22 Aralık 1999 tarihinde alan Fenerbahçe, 20 yıl 2 ay 1 gün sonra ezeli rakibine teslim oldu.
TOLGAY 9 AY HASAN ALİ 78 GÜN SONRA
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan sol kanat oyuncusu Hasan Ali Kaldırım 78 gün sonra, Tolgay Arslan ise 9 ay sonra Süper Lig'de ilk 11'de sahaya çıktı.
KADIKÖY'DE ARBEDE!
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki kapışmada gerilim eksik olmadı... İlk yarıda başlayan elektriklenme maçın sonuna kadar devam etti. Ersun Yanal kırmızı kartla dışarı atıldı.
YANAL DA DIŞARI ATILDI
F.Bahçe ile G.Saray arasındaki kapışma büyük bir gerilime sahne oldu. Derbide 12 sarı kart, 3 kırmızı kart çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal kırmızı kartla dışarı atıldı.
Belhanda, Deniz'e müdahalesi sonrası 2. sarıdan atıldı. Ardından Deniz de kırmızı kart gördü.
YABANCI MADDE YAĞMURU
Fenerbahçe taraftarı, Deniz Türüç'e vurarak kırmızı kart gören Belhanda'ya öfke kustu. Taraftarlar, yenilginin de verdiği üzüntüyle G.Saraylı futbolculara yabancı madde fırlattı.
TUFAN: MELER KONUŞSUN!
Ozan Tufan, "TFF temsilcisi G.Saray kazandı diye video çekiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya! Tarihte yok! Konuşması gereken Halil Umut Meler'dir" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.