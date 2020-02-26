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    • Spor
    • 26.02.2020 Gazete
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    'de 300 milyonluk yeni fatura kapıda!

    1.5 yılda 30 yapmasına rağmen büyük hüsrana uğrayan da yine değişim yaşayacak. Bu operasyonun kulübe faturası minimum 300 milyon lira olacak.

    300 milyonluk yeni fatura kapıda
    2018 yılının Haziran ayında Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç 1.5 yılda tam 30 transfer yaptı. Ancak geçen sezon uzun süre küme düşme hattında kalan Sarı-Lacivertliler bu sezon da 23. haftada zirve yarışına havlu attı. Yönetim yapılan onca takviyeye rağmen halen birçok eksiği olan kadroda yeni sezonda mecburen değişime gidecek.

    Fenerbahçe'nin öncesi Mehmet Ekici, Alper, Falette, Isla, Tolgay ve Zajc'la yollarını ayırması beklenirken, 2 stoper, 1 sağ bek, 1 sol bek, 2 orta saha, 2 kanat ve 1 forvet almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu değişimin kulübe faturasının minimum 250 milyon lira olması öngörülüyor.



    Yeni teknik kadroyla beraber faturanın 300 milyonu aşacağı tahmin ediliyor.

    KOÇ'TAN HODRİ MEYDAN
    Fenerbahçe Başkanı , görevi bırakmayı düşünmediğini söyledi. Koç, "Genel kurul isteyen varsa hodri meydan" ifadelerini kullandı.



    ARTIK HATA YAPMA LÜKSÜ KALMADI
    Son iki sezonda kadro mühendisliğinden sınıfta kalan Ali Koç'un artık hata yapma lüksü yok.

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