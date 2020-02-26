Ali Koç'a Fenerbahçe camiasından tepki yağıyor! Başarısızlıkta tarih yazdı

Kaybedilen G.Saray derbisinde protokolden atlayarak büyük bir skandala imza atan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Avrupa basınında bile gündem olmuştu. Taraftarla tartışmak için yaptığı bu hareket sonrası camia içinde güvendiği isimler bile başkana tepki göstermeye başlarken, seçilmeden önceki vaatleri ile kulübün şu anki hali kıyaslanmaya başladı. Bu süreçte en önemli etken, Kadıköy'deki serinin bitmesi ve şampiyonluğun bu sezon da zora girmesi oldu.