TAKVİM gerçekleri yazdı! Comolli kovuldu

Fenerbahçe'de son günlerde tartışma konusu olan Sportif Direktör Damien Comolli, görevinden istifa etti. İstifa kararı, kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

TAKVİM SKANDALLARI ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Göreve gelir gelmez yaptığı açıklamalarla taraftarları umutlandıran Comolli, 2018 yılında yaptığı açıklamada, "Birçok oyuncuyu takip ettik. 100'den fazla oyuncuyu izlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ROGON'LA SORU İŞARETLERİ UYANDIRAN YAKINLIK

Ancak yaptığı transferlerin neredeyse tamamında Rogon Menajerlik Şirketi ile iş birliği yapan Comolli'nin bu yakınlığı kafalarda soru işaretleri uyandırdı. Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı tek isim olan Falette de Rogon'dan geldi. Kanarya Gustavo'ya 6 milyon Euro bonservis ödemişti. 32 yaşındaki oyuncuya 4 yıllık sözleşme yapıldı.



GEÇEN SEZON DA ROGON

Rogon ile çalışan Comolli'nin bu menajerlik şirketi aracılığı ile geçtiğimiz yıl da transferler yaptı. Fenerbahçe'de eçen sezon forma giyen Meksikalı futbolcu Diego Reyes, Tolga Ciğerci ve takıma bu sezon katılan Luiz Gustavo, Rogon Menajerlik Şirketi'nden alındı.



BİR DE ALAMADIKLARI VAR!

Adı F.Bahçe ile anılan Jordan Torunarigha da aynı şirketin oyucusu... Daha önce ismi Kanarya ile anılan Choupo Moting ve Konstantinos Fortounis de Rogon'dan...

TAKVİM YAZDI COMOLLI ÇILDIRDI

TAKVİM'in Rogon ile ilgili yazdığı gerçeklerin ardından Comolli sosyal medya hesabı açarak açıklamalarda bulunmuştu. Kulübün internet sitesinden açıklama yapmak yerine ilk kez bir twitter hesabı açıp Rogon haberine tepki gösterdi ve Başkan Ali Koç'u suçladı. Comolli "Falette transferi sonrasında bir hesap açıp iddiaları cevaplamaya karar verdim. Başkanımız Falette'in kiralık takımımıza katkı sağlayacağını düşündüğü için bu transferin gerçekleşmesini istedi" dedi.

YETKİLERİ ELİNDEN ALINDI

Comolli'nin bu çıkışının ardından Ali Koç Fransız yöneticinin ipini çekti. Koç bu gelişmenin ardından Fransız ismin elindeki tüm yetkileri alırken, yetkileri ise Selahattin Baki'ye devretmişti.

600 MİLYONLUK ZARAR

Damien Comolli, Fenerbahçe'yi borca soktu. Kanarya bu sürede herhangi bir başarı elde edemedi.

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