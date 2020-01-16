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  • 16.01.2020 16:18
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 16:18

Son dakika: 'den şaşırtan kararı

Son dakika haberi... 'nın efsaneleri arasında yer alan , düzenlediği basın toplantısında Katalan ekibini reddettiğini duyurdu. Barcelona, geçtiğimiz günlerde 'nin görevine son vermiş, son olarak 'te görev yapan 'i takımın başına getirmişti.

Xavi'den şaşırtan Barcelona kararı

İspanya La Liga'nın son şampiyonu 'nın efsaneleri arasında yer alan , düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Xavi, Barcelona'dan teknik dikektörlük teklifi aldığını ancak, kendisi için doğru zaman olmadığını söyledi.

Teknik direktörlük hayatını 'ın Al-Sadd takımında sürdüren Xavi, Barcelona'dan teklif aldığını doğruladı.

Xavi yaptığı açıklamada, "Barcelona'dan bir teklif aldığım doğru. Buraya geldiler, benimle konuştular ama kabul etmedim. Çünkü benim için şu an doğru zaman değil. Ancak bu teklif için hem Abidal'e hem de Oscar Grao'ya teşekkür ederim. Barcelona'da koçluk yapmak, hayalim ama şu an doğru zaman olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Barcelona, geçtiğimiz günlerde 'nin görevine son vermiş, son olarak 'te görev yapan 'i takımın başına getirmişti.

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