Falette transferi Fenerbahçe'yi karıştırdı! İşte Comolli gerçekleri
Aralık ayında yapılan transfer zirvesinden sonra Comolli biri Süper Lig'den 2 stoper ile anlaştı. Ancak Başkan Ali Koç Rogon'un önerdiği Falette'yi seçince Samandıra'da ortalık karıştı. Comolli, Vedat Muriç'e yapılan 15 milyon Euro'luk teklifi Başkan Koç'a sormadan geri çevirdi... Bunu duyan Koç küplere bindi. Rogon krizi sonrası yaşanan twit olayı tuz biber ekti.
11.01.2020 07:47
- Son Güncelleme: 11.01.2020 07:47
DİĞER GALERİLER