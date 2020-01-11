Falette transferi Fenerbahçe'yi karıştırdı! İşte Comolli gerçekleri

COMOLLİ'Yİ İSTANBUL'A ÇAĞIRDI

Comolli'nin "Falette'yi ben değil, başkan aldı" sözleri ise bardağı taşırdı. Başkan Koç önceki gece Comolli, Antalya'dan İstanbul'a çağırdı. Dün de Comolli'yi uyardı...