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Falette transferi Fenerbahçe'yi karıştırdı! İşte Comolli gerçekleri

Aralık ayında yapılan transfer zirvesinden sonra Comolli biri Süper Lig'den 2 stoper ile anlaştı. Ancak Başkan Ali Koç Rogon'un önerdiği Falette'yi seçince Samandıra'da ortalık karıştı. Comolli, Vedat Muriç'e yapılan 15 milyon Euro'luk teklifi Başkan Koç'a sormadan geri çevirdi... Bunu duyan Koç küplere bindi. Rogon krizi sonrası yaşanan twit olayı tuz biber ekti.

11.01.2020 07:47 - Son Güncelleme: 11.01.2020 07:47
Falette transferi Fenerbahçe'yi karıştırdı! İşte Comolli gerçekleri

Takvim, Comolli ve Rogon menajerlik firması arasındaki ilginç bağı yazdı. Fenerbahçe karıştı.
Comolli "Falette'yi Başkan istedi" sözünü duyan Ali Koç çıldırdı. İstanbul'a çağırıp uyardı. İstifa an meselesi...

Falette transferi Fenerbahçe'yi karıştırdı! İşte Comolli gerçekleri

ALİ KOÇ, COMOLLİ'NİN İSTİFA ETMESİNİ BEKLİYOR
Fenerbahçe'de yaşanan Comolli krizi giderek büyüyor. TAKVİM, son yapılan transferlerin ve alınması düşünülen oyuncuların hep Rogon menajerlik şirketinin oyuncuları olmasını gündeme getirmişti.

Falette transferi Fenerbahçe'yi karıştırdı! İşte Comolli gerçekleri

Önceki gün Comolli twitter hesabı açarak Falette transferi ve Rogon olayına açıklık getirmişti.

Falette transferi Fenerbahçe'yi karıştırdı! İşte Comolli gerçekleri

COMOLLİ'Yİ İSTANBUL'A ÇAĞIRDI
Comolli'nin "Falette'yi ben değil, başkan aldı" sözleri ise bardağı taşırdı. Başkan Koç önceki gece Comolli, Antalya'dan İstanbul'a çağırdı. Dün de Comolli'yi uyardı...

Falette transferi Fenerbahçe'yi karıştırdı! İşte Comolli gerçekleri

KRİZ 2 AY ÖNCEDEN BAŞLAMIŞ!
Ancak son yaşananlar 2 aydır kulüpte yaşanan krizi ortaya çıkardı.

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