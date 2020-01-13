Fenerbahçe Kulübü Başkanı dün Ali Koç dün Belek'te basın toplantısı düzenledi. Comolli ile ayrılık olmadığını belirten Koç, açıklamalarıyla Fransız futbol adamı ile olan sorunları ortaya koymuş oldu. oldu.







Başkan Koç, Comolli'nin Twitter'daki açıklamasının yanlış olduğunu söyledi.



HOCAMIZ DUYGUSAL BİR İNSAN

Başkan Koç, "Bu kadar zaman twitter hesabı açmamışsın. Transfer yaptık şimdi mi açtın" dedi. Koç, Yanal için ise, "Duygusal bir insan. Ama istifa söz konusu olmadı" ifadesini kullandı.







FEDERASYON BİLGİ SIZDIRIYOR

Fenerbahçe'ye karşı algı operasyonunun yapıldığı belirten Koç, TFF'nin Fenerbahçe hakkında bilgi sızdırdığını ve bu bilgilerin tamamının içerikte olduğunu söyledi.



BORÇLARIMIZI YAPILANDIRDIK

Koç "Bilgi olumlu ise sızdırılmıyor. Olumsuzsa sızdırıyorlar. Son olarak bunu harcama limitleri konusunda yaptılar. Biz borçlarımızı yapılandırdık ve bunu da TFF'ye sunduk" dedi.







3 TEMMUZ RUHU GERİ GELMELİ

Başkan Koç, "FETÖ 3 Temmuz'da vardı. Şimdi başka şekilde karşımızdalar. 3 Temmuz ruhuyla birlik olmalıyız" ifadesini kullandı.







HOCAMIZ SOL BEK İSTİYOR

Başkan Ali Koç, isim vermeden transfer konusuna da değindi. Koç, "Sol bek ihtiyacımız var. Hocamız bir trnasfer olacaksa bu sol bek olsun diyor. Çalışıyoruz" dedi.







TÜRKİYE ÖNCE TAKVİM'DEN ÖĞRENDİ

Fenerbahçe'nin transferlerini Rogon Menajerlik Şirketi'nden yapması nedeniyle sportif direktör Damien Comolli'ye olan eleştirileri ve arkasından Comolli'nin açıklamaları ile Başkan Ali Koç'un bu konudaki tavrını futbolseverler Takvim'den okudu. Başkan Ali Koç'un dünkü açıklamaları da yaşanan krizi doğrular nitelikteydi. Ve Comolli şimdilik görevinin başında...





Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e göndermede bulundu.



İŞTE G.SARAY ŞEFFAFLIĞI

Başkan Koç, "Galatasaray şeffaflıktan bahsediyor. 2018'de 10 transfer yapmışlar ama menajerlik ücreti sadece 10 bin Euro" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dünkü basın toplantısında Galatasaray'ı da eleştirdi. Koç, "Başkanları şeffaflıktan bahsediyor. Bize hafif çaplı gönderme yapıyor, Biz de KAP'a bilgilendirme yapıyoruz. Fenerbahçe 2.6 milyon Euro menajerlik ücreti ödemiş. 2018'de Galatasaray en az 10 transfer yapmış ama açıklanan menajerlik ücretleri sadece 10 bin Euro. Balıkesirspor bile 7 bin Euro ödemiş " dedi.





