Bugünkü
Takvim

Fenerbahçeli Comolli'ye soruyor: Kim bu Rogon!

Fenerbahçe’nin büyük tepki çeken son i Simon Falette’nin Rogon Menjaerlik Şirketi’nden olması tartışma yarattı. Comolli geçen sezon Reyes ve ’yi, sezon başı Gustavo’yu Rogon’dan aldı. Yine transferde adı geçen Torunarigha ve Mouting’in de aynı şirketten olması soru işareti yarattı.

Kim bu Rogon!
F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, göreve gelir gelmez yaptığı açıklamalarla taraftarı umutlandırmıştı. Fransız futbol adamı, 2018 yılında yaptığı açıklamada, "Birçok oyuncuyu takip ettik. 100'den fazla oyuncuyu izlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



SON TRANSFER DE ORADAN!
Comolli'nin leri Rogon Menajerlik Şirketi'nden gerçekleştirmesi kafaları karıştırdı. F.Bahçe'nin dün 'a getirttiği Falette de Rogon'dan geldi.



GEÇEN SEZON DA ROGON
F.Bahçe'de geçen sezon forma giyen Meksikalı futbolcu Diego Reyes, Tolga Ciğerci ve takıma bu sezon katılan Luiz Gustavo, Rogon Menajerlik Şirketi'nden alındı.

BİR DE ALAMADIKLARI VAR!
Adı F.Bahçe ile anılan Jordan Torunarigha da aynı şirketin oyucusu... Daha önce ismi Kanarya ile anılan Choupo Moting ve Konstantinos Fortounis de Rogon'dan...



Kanarya Gustavo'ya 6 milyon Euro bonservis ödemişti. 32 yaşındaki oyuncuya 4 yıllık sözleşme yapıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçeli Comolli'ye soruyor: Kim bu Rogon!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri