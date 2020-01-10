TAKVİM, Falette transferi sonrasında Fenerbahçe'de yaşanan Rogon gerçeğini gündeme getirdi. Geçen sezon Reyes, Tolga bu sezon Gustavo ve Falette'nin Rogon'dan alındığını transferde adı geçen Torunarigha ve Moting'in de yine Rogon menajerlik şirketine bağlı olduğunu yazdı...
CEVAP İÇİN TWITTER HESABI AÇTI
Sportif Direktör Comolli bu habere çok sinirlendi.
Kulübün internet sitesinden açıklama yapmak yerine ilk kez bir twitter hesabı açıp Rogon haberine tepki gösterdi ve Başkan Ali Koç'u suçladı.
KOÇ KATKI VERECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ
Comolli "Falette transferi sonrasında bir hesap açıp iddiaları cevaplamaya karar verdim. Başkanımız Falette'in kiralık takımımıza katkı sağlayacağını düşündüğü için bu transferin gerçekleşmesini istedi" dedi.
FALETTE'YE DESTEK VERMELİYİZ
Koç'un bu kararına saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Comolli "Aynı zamanda Falette de taraftarlarımız tarafından iyi karşılanmalıdır" açıklamasını yaptı. Fransız futbol adamı, Rogon konusuna da değindi.
ROGON İLE HİÇBİR BAĞIM YOK!
Comolli "Basında yer alanların aksine, Rogon şirketiyle bir bağım bulunmuyor. Falette için transfer görüşmesinde bulunmadım. Rogon ile sadece Tolga Ciğerci ve Gustavo için görüşmüştüm" dedi.
Twitter;
Listeden sürekli Rogon ismi çıkıyorsa bu konuşulmalı.
Fenerbahçe Falette ile çok riskli bir transfere imza attı.
BAşkan aldı da ne demek! Sorumluluk duygusu olmalı...
F.Bahçe yol geçen hanı değil. Her transfer sorgulanır...
BİR GÖRÜŞ/ TAYFUN ER - İŞTE SİZE ROGON GERÇEĞİ!
Rogon'un sahibi Roger Wittmann, Avrupa'nın en şaibeli menajerlerinden birisi. 2002 yılında birisi kayınbiraderi Mario Basler olmak üzere Kaiserslautern'e 12 futbolcu sattı ve kulübü iflas ettirdi. Açılan soruşturmada Rogon'a çok yüksek komisyonlar ödendiği saptandı. 2012'de Schalke 04'e 7 futbolcu sattı, kulübün denetim kurulu başkanı bu duruma isyan etti. Hoffenheim'in patronu Dietmar Hopp avucuna aldığı başkanlardan bir diğeri. Fenerbahçe'nin almak için çok uğraştığı başarısız Max Meyer'in sözleşmesini uzattırması büyük eleştiri almıştı. Eski Kaiserslautern kalecisi Andreas Reinke, eski takım arkadaşı Basler için sürekli Rogon'dan futbolcu getirmeye çalışıyordu deyince bu ikili mahkemelik oldular. Basler'in eşi Iris, Rogon'un Ludwigshafen'deki temsilcisi. Deutsche Bank da Rogon ve müşterilerine sponsorluk yapıyor. Wittmann, Almanya'da tartışılan ama çok da gücü olan birisi.
COMOLLİ YOLCU
Ali Koç, Comolli'nin attığı tweetlerden rahatsız oldu. Fransız sportif direktör her an istifa edebilir.
Fenerbahçe tozduman... Sportif Direktör Damien Comolli'nin Rogon iddialarına cevap vermek için F.Bahçe'nin resmi internet hesabını kullanmaması ve bunun için bir twitter hesabını açması Başkan Ali Koç'u çileden çıkardı.
Dün 1907 Fenerbahçeliler Derneği'nde konuşan Koç, "Falette'nin transferini bizzat ben gerçekleştirdim. Oyuncuya güvenerek bu transferi yaptık. Comolli'nin attığı tweetlerden rahatsız oldum. Onu İstanbul'a çağırdım. Konuşup uyaracağım" dedi. Ali Koç'a yakın kaynaklar Comolli'nin bugün ya da yarın istifa edeceğini söyledi. Comolli'nin yardımcısı Selinay Gürgenç ile dün yollar ayrıldı.
Falette'nin sezonun ilk yarısınında Buldesliga'da 1 maçta oynaması spekülasyonlara neden olmuştu.
CEVAP İÇİN TWITTER HESABI AÇTI
Sportif Direktör Comolli bu habere çok sinirlendi.
Kulübün internet sitesinden açıklama yapmak yerine ilk kez bir twitter hesabı açıp Rogon haberine tepki gösterdi ve Başkan Ali Koç'u suçladı.
KOÇ KATKI VERECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ
Comolli "Falette transferi sonrasında bir hesap açıp iddiaları cevaplamaya karar verdim. Başkanımız Falette'in kiralık takımımıza katkı sağlayacağını düşündüğü için bu transferin gerçekleşmesini istedi" dedi.
FALETTE'YE DESTEK VERMELİYİZ
Koç'un bu kararına saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Comolli "Aynı zamanda Falette de taraftarlarımız tarafından iyi karşılanmalıdır" açıklamasını yaptı. Fransız futbol adamı, Rogon konusuna da değindi.
ROGON İLE HİÇBİR BAĞIM YOK!
Comolli "Basında yer alanların aksine, Rogon şirketiyle bir bağım bulunmuyor. Falette için transfer görüşmesinde bulunmadım. Rogon ile sadece Tolga Ciğerci ve Gustavo için görüşmüştüm" dedi.
Twitter;
Listeden sürekli Rogon ismi çıkıyorsa bu konuşulmalı.
Fenerbahçe Falette ile çok riskli bir transfere imza attı.
BAşkan aldı da ne demek! Sorumluluk duygusu olmalı...
F.Bahçe yol geçen hanı değil. Her transfer sorgulanır...
BİR GÖRÜŞ/ TAYFUN ER - İŞTE SİZE ROGON GERÇEĞİ!
Rogon'un sahibi Roger Wittmann, Avrupa'nın en şaibeli menajerlerinden birisi. 2002 yılında birisi kayınbiraderi Mario Basler olmak üzere Kaiserslautern'e 12 futbolcu sattı ve kulübü iflas ettirdi. Açılan soruşturmada Rogon'a çok yüksek komisyonlar ödendiği saptandı. 2012'de Schalke 04'e 7 futbolcu sattı, kulübün denetim kurulu başkanı bu duruma isyan etti. Hoffenheim'in patronu Dietmar Hopp avucuna aldığı başkanlardan bir diğeri. Fenerbahçe'nin almak için çok uğraştığı başarısız Max Meyer'in sözleşmesini uzattırması büyük eleştiri almıştı. Eski Kaiserslautern kalecisi Andreas Reinke, eski takım arkadaşı Basler için sürekli Rogon'dan futbolcu getirmeye çalışıyordu deyince bu ikili mahkemelik oldular. Basler'in eşi Iris, Rogon'un Ludwigshafen'deki temsilcisi. Deutsche Bank da Rogon ve müşterilerine sponsorluk yapıyor. Wittmann, Almanya'da tartışılan ama çok da gücü olan birisi.
COMOLLİ YOLCU
Ali Koç, Comolli'nin attığı tweetlerden rahatsız oldu. Fransız sportif direktör her an istifa edebilir.
Fenerbahçe tozduman... Sportif Direktör Damien Comolli'nin Rogon iddialarına cevap vermek için F.Bahçe'nin resmi internet hesabını kullanmaması ve bunun için bir twitter hesabını açması Başkan Ali Koç'u çileden çıkardı.
Dün 1907 Fenerbahçeliler Derneği'nde konuşan Koç, "Falette'nin transferini bizzat ben gerçekleştirdim. Oyuncuya güvenerek bu transferi yaptık. Comolli'nin attığı tweetlerden rahatsız oldum. Onu İstanbul'a çağırdım. Konuşup uyaracağım" dedi. Ali Koç'a yakın kaynaklar Comolli'nin bugün ya da yarın istifa edeceğini söyledi. Comolli'nin yardımcısı Selinay Gürgenç ile dün yollar ayrıldı.
Falette'nin sezonun ilk yarısınında Buldesliga'da 1 maçta oynaması spekülasyonlara neden olmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.