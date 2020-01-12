F.Bahçe'de Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli arasındaki gerilim sürüyor. Fransız futbol adamı, Sarı-Lacivertli takıma geldiği günden beri 600 milyon liralık harcama yaptı. Üstelik bu transferlerin çoğundan verim alınamadı. Son olarak Başkan Ali Koç ile Rogon Menajerlik Şirketi nedeniyle kriz yaşadı ve ilişki bitme noktasına geldi.



TAZMİNAT VERMEK İSTEMİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Antalya'dan acil koduyla çağırdığı Damien Comolli ile ipleri kopardı. Koç, Comolli'nin görevden ayrılmasını istedi. Fenerbahçe'den 900 bin Euro maaş alan Comolli ise 1.2 milyon Euro'luk tazminatını almadan gitmek istemiyor.







YETKİLER SELAHATTİN BAKİ'DE

Ali Koç ise bu rakamı vermeden Comolli ile yolları ayırmanın peşinde. Fransız futbol adamına çok kızgın olan başkan Koç, kendisinden tüm yetkileri aldı... Sarı-Lacivertliler'de Damien Comolli'nin tüm yetkileri ise şimdilik Selahattin Baki'ye verildi.







Damien Comolli, Fenerbahçe'yi borca soktu. Kanarya bu sürede herhangi bir başarı elde edemedi.







TAKVİM Gazetesi 3 gündür Fenerbahçe'deki Damien Comolli gerçeklerini okuyucularına duyurdu.









