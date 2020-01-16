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  • 16.01.2020 10:40
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 10:42

Son dakika: 'de şoku! Lisansını alamadı

Son dakika... 'nin yeni i ile ilgili belirsizlik sürüyor. 27 yaşındaki savunmacı, sorunun çözülmesini ve Gaziantep maçında oynamayı bekliyordu. Ancak Falette’in ismi yine ’ye bildirilemedi. Gineli futbolcunun, yarın kafilenin dışında kalma ihtimali çok yüksek.

Fenerbahçe'de Falette şoku!

'nin tek i olan , harcama limitlerine takıldığı için lisansını alamadı.

Bu nedenle takım Belek Kampı'ndan 'ye geçerken, Gineli stoper İstanbul'a döndü. 27 yaşındaki savunmacı, sorunun çözülmesini ve Gaziantep maçında oynamayı bekliyordu. Ancak Falette'in ismi yine 'ye bildirilemedi.

Bu nedenle Gineli futbolcunun, yarın kafilenin dışında kalma ihtimali çok yüksek.

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