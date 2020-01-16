Fenerbahçe'nin tek transferi olan Simon Falette, harcama limitlerine takıldığı için lisansını alamadı.
Bu nedenle takım Belek Kampı'ndan Kayseri'ye geçerken, Gineli stoper İstanbul'a döndü. 27 yaşındaki savunmacı, sorunun çözülmesini ve Gaziantep maçında oynamayı bekliyordu. Ancak Falette'in ismi yine TFF'ye bildirilemedi.
Bu nedenle Gineli futbolcunun, yarın kafilenin dışında kalma ihtimali çok yüksek.
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