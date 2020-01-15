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Fener’in gözü ’de

bugün harcama limitlerini aşan takımların durumlarını görüşmek için bir toplantı gerçekleştirecek. 'nin de gözü kulağı bu toplantıda olacak. İki özel yla yapılandırması yapan ve bunu TFF'ye sunan Fenerbahçe, anlaşmanın kabul edilmesi halinde bütçede artıya geçecek.

Fener’in gözü TFF’de
TFF bugün harcama limitlerini aşan takımların durumlarını görüşmek için bir toplantı gerçekleştirecek. 'nin de gözü kulağı bu toplantıda olacak. İki özel yla yapılandırması yapan ve bunu 'ye sunan Fenerbahçe, anlaşmanın kabul edilmesi halinde bütçede artıya geçecek.


Bütçede artıya geçilmesi durumunda Fenerbahçe yapabilecek. Önce Falette'nin lisansı çıkarılacak.



Transfer iddiaları için konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Kulübümün beni satmak istememesi nedeniyle mutluyum. Takımıma faydalı olmak istiyorum" dedi.

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