Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 16.01.2020 10:17
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 10:31

Son dakika haberi... 'da kadro dışı bırakıldı

'da son dakika gelişmesi... ekibi Hes Kablo Kayserispor'da 25 yaşındaki Ganalı futbolcu 'ın disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

F.Bahçe'nin listesindeydi! Kadro dışı bırakıldı

'de kötü günler yaşayan 'da sular durulmuyor. Takımda üst üste yaşanan ayrılıkların ardından bir de Mensah'ın disiplin sorunu belirdi.

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, yazılı açıklamasında, "disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama" sebebiyle 'ın kadro dışı bırakıldığını belirtti.

Bernard Mensah, son olarak 14 Ocak Salı günü Kayseri'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika haberi... Kayserispor'da Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri