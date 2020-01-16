Süper Lig'de kötü günler yaşayan Kayserispor'da sular durulmuyor. Takımda üst üste yaşanan ayrılıkların ardından bir de Mensah'ın disiplin sorunu belirdi.

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, yazılı açıklamasında, "disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama" sebebiyle Bernard Mensah'ın kadro dışı bırakıldığını belirtti.

Bernard Mensah, son olarak 14 Ocak Salı günü Kayseri'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti.