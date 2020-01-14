F enerbahçe 2. yarı hazırlıkları için gittiği Antalya Belek kampını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Fenerbahçe antrenmanın ardından Kayseri'ye hareket etti.



EMRE'NİN İDMAN EKSİĞİ VAR

Takımdan ayrılması gündemde olan Rami kafilede yer alırken idman eksiği olan Emre kadroda yer almadı.



FALETTE TAKIMA ALIŞIYOR

Devre arasında takıma katılan Simon Falette sıcak kanlı tavırlarıyla dikkat çekerken, takıma çabuk alışacağı sinyalini verdi.