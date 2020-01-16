Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman başlayacak? Son üç maçını kazanarak çıkışa geçen, Avrupa Ligi'nde 8 galibiyet, 11 yenilgiyle 10. sırada yer alan Fenerbahçe, ligde 13 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada yer alan Barcelona'yı konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Beko Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Barcelona arasındaki karşılaşma bugün oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports HD3'ten yayınlanacak.

AVRUPA'DA 529. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 529. maçına bugün Barcelona karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 528 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 326 maçın 192'sini kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.