Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 18.12.2019 11:34
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 11:37

kimdir? ile kavga mı etti?

Ünlü fenomen 'nin de eşi olan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Olaylı - Tuzlaspor maçı sonrası gündeme gelen Gökhan Çıra hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Galatasaray - Tuzlaspor maçı sonrası Gökhan Çıra ile arasında yaşanan kavga maçın önüne geçiyor. Tuzlaspor ile Galatasaray arasında oynanan kupa maçı sonrasında yaşanan kavga gündeme bomba gibi düşüyor. İşte ? Fatih Terim ile kavga mı etti? Merak edilen detaylar haberimizde...

Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra kimdir?

Gökhan Çıra kimdir? Tuzlaspor'un futbolcusu Gökhan Çıra, Galatasaray maçı sonrasında çıkan olaylar hakkında önemli açıklamalar yaptı. Tuzlaspor ile Galatasaray arasında oynanan kupa maçı sonrasında yaşanan kavga gündeme bomba gibi düşüyor. Ünlü fenomen Selin Ciğerci'nin de eşi olan Gökhan Çıra ile Fatih Terim arasında yaşanan tartışma maçın önüne geçiyor. Konunun gündem olmasının ardından Gökhan Çıra ile yaptığı açıklamalar araştırılmaya başlandı. Gökhan Çıra maç sonunda "Fatih Terim'in ekibinden biri maç sonunda geldi bana yumruk attı. Fatih Terim de yardımcıya beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin?" dedi. İşte Gökhan Çıra kimdir? Fatih Terim ile kavga mı etti?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSelin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra kimdir? Fatih Terim ile kavga mı etti?
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri