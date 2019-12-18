Gökhan Çıra kimdir? Tuzlaspor'un futbolcusu Gökhan Çıra, Galatasaray maçı sonrasında çıkan olaylar hakkında önemli açıklamalar yaptı. Tuzlaspor ile Galatasaray arasında oynanan kupa maçı sonrasında yaşanan kavga gündeme bomba gibi düşüyor. Ünlü fenomen Selin Ciğerci'nin de eşi olan Gökhan Çıra ile Fatih Terim arasında yaşanan tartışma maçın önüne geçiyor. Konunun gündem olmasının ardından Gökhan Çıra ile yaptığı açıklamalar araştırılmaya başlandı. Gökhan Çıra maç sonunda "Fatih Terim'in ekibinden biri maç sonunda geldi bana yumruk attı. Fatih Terim de yardımcıya beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin?" dedi. İşte Gökhan Çıra kimdir? Fatih Terim ile kavga mı etti?

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