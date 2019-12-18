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  • 18.12.2019 10:04
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 10:04

maçı hangi kanalda, ne zaman saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur

ile , Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında karşı karşıya geliyor. TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Anagold 24Erzincanspor karşılaşmanın ilk ayağında rakibine 3-0 yenilmişti. Tarihinde ilk kez Beşiktaş'ı ağırlayacak Erzincan'da kupa maçı heyecanı yaşanıyor. Peki, , ne zaman saat kaçta?

24 Erzincanspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

24 Erzincanspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur heyecanı devam ediyor. TFF 3. Lig takımlarından Anagold 24 Erzincanspor, bugün Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında Süper Lig ekibi Beşiktaş'ı tarihinde ilk kez konuk edecek. Beşiktaş ilk karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanmıştı. Peki, 24 Erzincanspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

24 ERZİNCANSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Kutluhan Bilgiç yöneteceği mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Anagold 24 Erzincanspor: Süleyman, Yunus Emre Çakır, Enes, Hüseyin Erol, Abdurrahman, Hüseyin Çiray, Ayhan, Kerem, Yunus Emre Tok, Halil, Ali

Beşiktaş: Utku, Necip, Vida, Erdoğan, Rebocho, Oğuzhan, Kartal, Lens, Güven, Muhayer, Umut

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