24 Erzincanspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur heyecanı devam ediyor. TFF 3. Lig takımlarından Anagold 24 Erzincanspor, bugün Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında Süper Lig ekibi Beşiktaş'ı tarihinde ilk kez konuk edecek. Beşiktaş ilk karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanmıştı. Peki, 24 Erzincanspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

24 ERZİNCANSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Kutluhan Bilgiç yöneteceği mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Anagold 24 Erzincanspor: Süleyman, Yunus Emre Çakır, Enes, Hüseyin Erol, Abdurrahman, Hüseyin Çiray, Ayhan, Kerem, Yunus Emre Tok, Halil, Ali

Beşiktaş: Utku, Necip, Vida, Erdoğan, Rebocho, Oğuzhan, Kartal, Lens, Güven, Muhayer, Umut