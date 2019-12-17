GaleriSpor

Galatasaray paylaşımı olay olan Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Tuzlaspor'a 2-0 yenilmişti. Tuzlaspor kadrosunda bulunan futbolcu Gökhan Çıra da maç sonunda sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yapmıştı. Ancak bu paylaşım sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti. Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yenerek kupa dışına ittiği karşılaşmada da Gökhan Çıra'nın görüntüsü olay oldu. İşte o görüntü ve Galatasaray taraftarının Çıra tepkisi...

17.12.2019 23:16 - Son Güncelleme:
Galatasaray paylaşımı olay olan Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında sahasında oynadığı Tuzlaspor'a 2-0 yenilmişti.

Galatasaray paylaşımı olay olan Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın sosyal medya paylaşımı olay yaratmıştı.

Galatasaray paylaşımı olay olan Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Maç sonrası Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmış ve galibiyeti kutlamıştı.

Galatasaray paylaşımı olay olan Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Çıra, "Çok şükür bütün arkadaşlarımın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi iş 2. maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte. Herkesin ayağına sağlık, bravo takım." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray paylaşımı olay olan Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Çıra'nın bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisi çekti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Ömer Faruk kararı! İstanbulspor maçında sahada olacak mı?
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Ömer Faruk kararı! İstanbulspor maçında sahada olacak mı?