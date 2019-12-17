Galatasaray paylaşımı olay olan Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Çıra, "Çok şükür bütün arkadaşlarımın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi iş 2. maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte. Herkesin ayağına sağlık, bravo takım." ifadelerini kullanmıştı.