Galatasaray paylaşımı olay olan Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın son görüntüsü ortaya çıktı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Tuzlaspor'a 2-0 yenilmişti. Tuzlaspor kadrosunda bulunan futbolcu Gökhan Çıra da maç sonunda sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yapmıştı. Ancak bu paylaşım sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti. Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yenerek kupa dışına ittiği karşılaşmada da Gökhan Çıra'nın görüntüsü olay oldu. İşte o görüntü ve Galatasaray taraftarının Çıra tepkisi...
17.12.2019 23:16
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