Fenerbahçe Beko'nun dün deplasmanda oynadığı Panathinaikos maçının son saniyelerinde Nando De Colo'ya yapılan hareketle ilgili Euroleague yönetimi açılama yaptı.
Açıklamada "Tyrese Rice, 0.4 saniye kala Nando De Colo şut halindeyken sağ eline illegal bir temasta bulunmuştur. Bu pozisyonda hakemlerin Tyrese Rice'a faul çalması gerekiyordu" ifadeleri kullanıldı.
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