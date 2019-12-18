Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 18.12.2019 11:42
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 11:47

Son dakika haber... , Panathinaikos - maçında hakem hatası yapıldığını açıkladı

Son dakika haberine göre; , Panathinaikos - maçının son pozisyonunda temsilcimiz aleyhine hakem hatası yapıldığını açıkladı.

Euroleague'den flaş F.Bahçe kararı!

'nun dün deplasmanda oynadığı Panathinaikos maçının son saniyelerinde Nando De Colo'ya yapılan hareketle ilgili yönetimi açılama yaptı.

Açıklamada "Tyrese Rice, 0.4 saniye kala Nando De Colo şut halindeyken sağ eline illegal bir temasta bulunmuştur. Bu pozisyonda hakemlerin Tyrese Rice'a faul çalması gerekiyordu" ifadeleri kullanıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika haber... Euroleague, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçında hakem hatası yapıldığını açıkladı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri