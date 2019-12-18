Gökhan Çıra'dan flaş paylaşım!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan ve sarı kırmızılıların 4-0 kazanarak son 16'ya kaldığı maçta son düdüğün çalmasıyla birlikte ortalık karıştı. Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ile Tuzlasporlu Gökhan Çıra arasında yaşanan tartışma bir anda alevlenince ortalık karıştı.

Yaşanan gerginliğin ardından iki takım cephesinden de art arda açıklamalar yapılırken mücadele sonrası konuşan Gökhan Çıra instagram hesabından da bir video paylaştı.



Paylaştığı videoda Galatasaray'ı topa tutan Çıra, Fatih Terim ve Fernando Muslera için de sert ifadeler kullandı ve şunları söyledi:



"Biz ne büyük bir kulüpmüşüz ki, Fatih Terim'i bu maça odaklamışız. Yöneticisi ve futbolcusu bana gelip kafa atıyor. Gerçi kendisi futbolun mafyası olduğu için ben bir şey demiyorum. Biz o kadar büyük bir kulüpmüşüz ki Real Madrid ve PSG maçı kadrosundan sadece bir oyuncu eksik gelmişler. Galatasaray'ın rakibi asla Tuzlaspor değil, Real Madrid ve PSG. Büyüklüğünüzü göstermek istiyorsanız gruptan çıkacaktınız, bizi de rezil etmeyecektiniz. Ama ben şunu tekrar söylemek istiyorum, Muslera bana gelip küfür ediyorsa, benim gözümde artık karakterli bir oyuncu değildir. Şunu da bilin. Beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. Bunu da böyle bilin. Erkek olan yüzüme konuşsun."