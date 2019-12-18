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’un özür gecesi! evinde kaybettiği Tuzla’yı 4 golle kupadan eledi

Sarı-Kırmızılılar, ilk maçta yenildiği Tuzla karşısında Nagatomo, Falcao, Feghouli ve ile sonuca gitti. Tur biletini kapan Aslan, farklı galibiyetle taraftarına kendisini affettirdi...


Galatasaray kupada 'yola devam' dedi… Sarı-Kırmızılılar, 5. turunda evinde yenildiği 2. Lig ekibi Tuzlaspor'u dün deplasmanda 4-0 mağlup etti ve son 16'ya yükseldi. 10. dakikada 'nın kullandığı köşe vuruşu sonrası topu önünde bulan Nagatomo, düzgün bir vuruşla 'u 1-0 öne geçirdi.

16'da Feghouli'nin ortasında Radamel Falcao arka direkte topu bekletmeden kaleye yolladı ve Aslan farkı ikiye çıkardı. Falcao'nun 28'de röveşata ile kaleye yolladığı şutu savunma çizgiden çıkardı. 45+1de Taylan'la girdiği verkaç sonrası Feghouli, topu plase bir vuruşla ağlara gönderdi: 3-0. 79'da Feghouli üst üste iki net pozisyonda kaleci Bayram'ı geçemedi.



Bayram 87'de bir kez daha Feghouli'nin şutunda kalesinde devleşti. 90+2'de ceza sahası içinde seri çalımlar atan Younes Belhanda, mükemmel bir vuruşla sonucu belirledi: 0-4.



FALCAO 95 GÜN SONRA
G.Saray'ın Tuzla karşısında ikinci golünü atan Falcao, 95 gün sonra ağları havalandırdı.

74 DAKİKA SAHADA KALDI
Falcao Tuzlaspor karşısında 74 dakika forma giydi. Yerini Jimmy Durmaz'a bırakan Kolombiyalı'ya taraftarın ilgisi büyüktü.

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