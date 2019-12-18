16'da Feghouli'nin ortasında Radamel Falcao arka direkte topu bekletmeden kaleye yolladı ve Aslan farkı ikiye çıkardı. Falcao'nun 28'de röveşata ile kaleye yolladığı şutu savunma çizgiden çıkardı. 45+1de Taylan'la girdiği verkaç sonrası Feghouli, topu plase bir vuruşla ağlara gönderdi: 3-0. 79'da Feghouli üst üste iki net pozisyonda kaleci Bayram'ı geçemedi.
Galatasaray kupada 'yola devam' dedi… Sarı-Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda evinde 2-0 yenildiği 2. Lig ekibi Tuzlaspor'u dün deplasmanda 4-0 mağlup etti ve son 16'ya yükseldi. 10. dakikada Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşu sonrası topu önünde bulan Nagatomo, düzgün bir vuruşla Cimbom'u 1-0 öne geçirdi.
Bayram 87'de bir kez daha Feghouli'nin şutunda kalesinde devleşti. 90+2'de ceza sahası içinde seri çalımlar atan Younes Belhanda, mükemmel bir vuruşla sonucu belirledi: 0-4.
FALCAO 95 GÜN SONRA
G.Saray'ın Tuzla karşısında ikinci golünü atan Falcao, 95 gün sonra ağları havalandırdı.
74 DAKİKA SAHADA KALDI
Falcao Tuzlaspor karşısında 74 dakika forma giydi. Yerini Jimmy Durmaz'a bırakan Kolombiyalı'ya taraftarın ilgisi büyüktü.
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