

Galatasaray kupada 'yola devam' dedi… Sarı-Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda evinde 2-0 yenildiği 2. Lig ekibi Tuzlaspor'u dün deplasmanda 4-0 mağlup etti ve son 16'ya yükseldi. 10. dakikada Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşu sonrası topu önünde bulan Nagatomo, düzgün bir vuruşla Cimbom'u 1-0 öne geçirdi.

FALCAO

16'daortasındaarka direkte topu bekletmeden kaleye yolladı ve Aslan farkı ikiye çıkardı. Falcao'nun 28'de röveşata ile kaleye yolladığı şutu savunma çizgiden çıkardı. 45+1de Taylan'la girdiği verkaç sonrası, topu plase bir vuruşla ağlara gönderdi:79'daüst üste iki net pozisyonda kaleci Bayram'ı geçemedi.87'de bir kez dahaşutunda kalesinde devleşti. 90+2'de ceza sahası içinde seri çalımlar atanG.Saray'ın Tuzla karşısında ikinci golünü atan Falcao, 95 gün sonra ağları havalandırdı.Falcao Tuzlaspor karşısında 74 dakika forma giydi. Yerini Jimmy Durmaz'a bırakan Kolombiyalı'ya taraftarın ilgisi büyüktü.