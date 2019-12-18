Kupada yüksek tansiyon... Galatasaray'ın Tuzlaspor'u deplasmanda 4-0 yenip tur atladığı maç sonrası yeşil sahalarda görmek istemediğimiz olaylar yaşandı. Muslera'nın Tuzlaspor yedek kulübesine gelip rakip oyunculardan Gökhan Çıra'ya küfür ettiği iddiası sonrası kavga çıktı.
OLAYLAR GÜÇLÜKLE YATIŞTIRILDI
İki takımın oyuncuları ve yedek kulübeleri arasında çıkan kavga sonucu, G.Saray kulübesinden bir kişi Gökhan Çıra'ya yumruk attı. Kavgayı emniyet güçleri güçlükle yatıştırabildi.
FATİH TERİM'E YÜKLENDİ
Muslera ise küfür iddialarını yalanladı. Çıra ise, "Fatih Terim'in adamlarından biri yumruk attı. Nesin sen mafya mısın" ifadelerini kullandı.
ÇIRA'NIN PAYLAŞIMI FİTİLİ ATEŞLEDİ
Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç sonrası Tuzlasporlu Gökhan Çıra, soyunma odasında "Türk Telekom hatırası" paylaşımını yaptı. Bu paylaşım G.Saray taraftarını kızdırdı. Muslera dünkü maç sonu Çıra ile tartıştı. İki takımın oyuncuları kapıştı.
Tuzlaspor kulübesi Galatasaraylı oyuncular ile yaşanan kavga sonrasında uzun süre sakinleştirilemedi.
GALATASARAY GEREĞİNİ YAPAR
G.Saray'ın hocası Fatih Terim, Tuzlaspor maçındaki olaylarla ilgili, "Maçtan sonra biraz hareketlilik olmuş, olabiliyor bazen. Galatasaray bir bütündür, içeride, dışarıda gereğini yapar, yakışanı yapar her zaman" dedi. Terim, Gökhan Çıra için ise "Fıtık ameliyatı sonrası 1 haftada iyileşmesi ilginç" diye konuştu.
Terim, Gökhan Çıra için "Bizim altyapıda oynamış. O yüzden sordum" dedi.
R.MADRİD'DEN İNTİKAM ALSINLAR
Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, Galatasaray'a maçı sonrası, "G.Saray bizden intikam almaya çalışacağına gitsin R.Madrid'den PSG'den alsın" dedi.
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