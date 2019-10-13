Fransa’yı korku sardı! 40 bin Türk geliyor

Milli Takımımız'ın yarın Paris'te Fransa ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemesi maçına gurbetçi akını... Fransa Futbol Federasyonu medya ofisinden L'Equipe'e verilen açıklamada, "Maçın biletleri normalden daha hızlı bir şekilde satılıyor ve neredeyse tükendi" ifadelerine yer verildi.
STADIN YARISI BİZİM OLACAK
Açıklamanın devamında, "Türk taraftarlar için ayırdığımız 3 bin 200 bilet günler öncesinden bitti. Ayrıca, Fransa için ayrılan alanda da Türkler olacak. Maçta 40 bin Türk taraftar olacak" denildi.
KAÇ KİŞİLER BİLMİYORUZ!
Fransa Futbol Federasyonu, "Türk taraftarlar, biletleri direkt olarak satın almadığı için tam olarak kaç kişi olduklarını bilemiyoruz" açıklaması yaptı. Fransa alarma geçti...
GURBETÇİ AKINI YAŞANACAK
FRansızlar, "Maç ve 1 gün öncesinden Paris'e Almanya, İsviçre ve Belçika'dan normalin üstünde bir yolcu sayısı var" yorumunu yaptı. Maç 81 bin kişilik Stade de France'ta oynanacak.
TOPA DEĞSEM ÖLDÜRÜRLERDİ!
Burak Yılmaz, "Cenk'in golünden önce topa dokunsaydım beni öldürürlerdi" diye konuştu.
Arnavutluk maçında galibiyet golü Cenk Tosun'dan gelmiş, Burak Yılmaz da tıngır mıngır ağlara giden topu takip etmişti... Burak Yılmaz herkesin topa dokunup dokunmamasıyla ilgili yaşadığı panikle ilgili "Orada topa değsem beni öldürürlerdi" diyerek espirili bir yanıt verdi. Bu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
AY-YILDIZLILAR'IN ÖZEL KONUKLARI
Milliler'in Arnavutluk ile oynadığı karşılaşmada, görme engelli çocuklar Turkcell'in davetlisi olarak canlı sesli betimleme ile stadyumda maç izledi.
MİLLİLER BUGÜN FRANSA'YA UÇUYOR
Hazırlıklarına dün başlayan Milliler bugün Paris'e uçuyor.
A Milli Futbol Takımımız, Fransa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Ay-Yıldızlılar bugün özel uçakla Paris'e uçacak.
STADIN YARISI BİZİM OLACAK
Açıklamanın devamında, "Türk taraftarlar için ayırdığımız 3 bin 200 bilet günler öncesinden bitti. Ayrıca, Fransa için ayrılan alanda da Türkler olacak. Maçta 40 bin Türk taraftar olacak" denildi.
KAÇ KİŞİLER BİLMİYORUZ!
Fransa Futbol Federasyonu, "Türk taraftarlar, biletleri direkt olarak satın almadığı için tam olarak kaç kişi olduklarını bilemiyoruz" açıklaması yaptı. Fransa alarma geçti...
GURBETÇİ AKINI YAŞANACAK
FRansızlar, "Maç ve 1 gün öncesinden Paris'e Almanya, İsviçre ve Belçika'dan normalin üstünde bir yolcu sayısı var" yorumunu yaptı. Maç 81 bin kişilik Stade de France'ta oynanacak.
TOPA DEĞSEM ÖLDÜRÜRLERDİ!
Burak Yılmaz, "Cenk'in golünden önce topa dokunsaydım beni öldürürlerdi" diye konuştu.
Arnavutluk maçında galibiyet golü Cenk Tosun'dan gelmiş, Burak Yılmaz da tıngır mıngır ağlara giden topu takip etmişti... Burak Yılmaz herkesin topa dokunup dokunmamasıyla ilgili yaşadığı panikle ilgili "Orada topa değsem beni öldürürlerdi" diyerek espirili bir yanıt verdi. Bu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
AY-YILDIZLILAR'IN ÖZEL KONUKLARI
Milliler'in Arnavutluk ile oynadığı karşılaşmada, görme engelli çocuklar Turkcell'in davetlisi olarak canlı sesli betimleme ile stadyumda maç izledi.
MİLLİLER BUGÜN FRANSA'YA UÇUYOR
Hazırlıklarına dün başlayan Milliler bugün Paris'e uçuyor.
A Milli Futbol Takımımız, Fransa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Ay-Yıldızlılar bugün özel uçakla Paris'e uçacak.
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