Başkan Erdoğan'dan A Milli Takıma tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u 1-0 yenen A Milli Takımımızı tebrik etti.

Başkan Erdoğan Twitter hesabı üzerinden yayınladığı tebrik mesajında, "Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye'yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın tebrik mesajı şu şekilde:

"Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye'yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Fransa karşısında ve #Euro2020Yolunda başarılar Milli Takım!"