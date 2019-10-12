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  • 12.10.2019 22:37
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 22:42

iyice şaşırdı! Millilerin asker selamıyla ilgili skandal açıklama

A Mill Takımımız'ın 'u 1-0 mağlup ederek kritik bir 3 puan aldığı karşılaşma sonrası 'dan skandal bir açıklama geldi. UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, A Milli Takımı futbolcularının Arnavutluk maçında attıkları gol sonrası yaptıkları asker selamı için inceleme başlatacaklarını söyledi.

A Milli Takımımız'ın 'u 1-0 mağlup ederek kritik bir 3 puan aldığı karşılaşma sonrası 'dan skandal bir açıklama geldi. Milli takımın 90. dakikada attığı golden sonra Mehmetçik'e hediye ettiği asker selamının inceleneceği duyuruldu.

UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, İtalyan Haber Ajansı ANSA'ya yaptığı açıklamada, dün oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu - Arnavutluk maçında, millilerin attığı gol sonrası yaptığı asker selamı için inceleme başlatacaklarını söyledi.

'PROVOKASYON OLABİLİR'
Townsend açıklamasında, "Bu sevinci görmedim ancak bir provokasyon olabilir. Regülasyonlar politik ve dini farklılıklara yönelik hareketleri yasaklıyor. Kontrol edeceğimin garantisini verebilirim" dedi.

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