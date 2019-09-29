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Ersun , derbisi sonrası konuştu: Oyuncularımın tavrı çok netti!

 Teknik Direktörü Ersun , derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.Yanal, "Gol olmasa da heyecan yüksekti. Önemli eksiklerimiz vardı. 2 kanat oyuncumuz yoktu. Geliştirmemiz gereken şeyler var. Ama oyuncularım mücadele anlamında çok net bir tavır ortaya koyduk." dedi.

Oyuncularımın tavrı çok netti!
Fenerbahçe Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu. şu ifadeleru kullandı: Uzun bir süreci yönetiyoruz. Bizim oynadığımız oyunu her seferinde geliştirmek zorundayız. Keyifli atmosferi güzel bir oyun oldu.

GOL OLMASA DA HEYECAN YÜKSEKTİ
Gol olmasa da seyircilerin zaman zaman heyecan yaşadığını düşünüyorum. Derbi kazanmak çok güzel ama çok uzun bir süreç bu. O kadar uzun bir süreç ki bunu yaymak gerekiyor.



ISLA'YI SAKATLANDIĞI İÇİN ÇIKARDIM
Sakat oyuncularımız var. Biz oyunumuzun üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Bugün önemli iki kanat oyuncumuz yoktu. Isla'yı da darbeye dayalı sakatlığından dolayı oyundan aldık.

ÖNÜMÜZDE UZUN BİR SÜREÇ VAR
Biz iyi bir takımız. Bu takımın oyuncuları bugün rakibine karşı ortaya koyduğu mücadelede çok net tavır koydular. Daha iyisini yapacağız. Önümüzde uzun bir süreç var.



KAPTAN EMRE'DEN BÜYÜK FEDAKARLIK
2 haftadan uzun bir süre düz koşu yapan ve sadece cuma günü takımla birlikte çalışan Emre Belözoğlu ilk 11'de sahaya çıktı. Emre'nin orta sahaya enerji koyduğu görüldü.



KRUSE: DAHA ÜSTÜNDÜK
Maçtan sonra konuşan Max , "2-3 tane gol pozisyonuna girdik. Daha üstün taraf biz gibiydik. Kazanabilirdik ama en azından deplasmanda yenilmedik" dedi.

DAHA ÇOK FENERLİLER'İN SESİNİ DUYDUM
Başarılı bir derbi geçiren Altay Bayındır, "Sadece maça konsantre olduk. lılar'ın da sesini duydum ama dana çok bizim taraftarları duydum" dedi.



Dün gece son yılların tansiyonu en düşük - Galatasaray derbisi oynandı.




KORAY ŞENER UNUTULMADI
F.Bahçe taraftarı dün geceki derbide geçen sezon TT Stadı'nda oynanan G.Saray maçında hayatını kaybeden genç taraftar Koray Şener'i unutmadı. Koray için "Kalbimizdesin" yazılı pankart açıldı.




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