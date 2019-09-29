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'ın derbi hasılatı 11 milyon TL

, derbisinde ürün satışından 5 milyon TL, bilet ve localardan ise 6 milyon TL kazandı. Derbiyi önemli bir gelirle kapatmayı bildi.

Derbi hasılatı 11 milyon TL
Galatasaray, derbisinde kasasını doldurdu. Sarı- Kırmızılılar dev derbi öncesi kulüp mağazasındaki ürün satışından 5 milyon TL'lik önemli bir gelir elde etti. Cimbom bilet ve loca satışlarından ise 6 milyon TL elde ederek toplamda 11 milyon TL'yi kasasına koydu. Derbiyi önemli bir gelirle kapatmayı bildi.

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G.Saray ve F.Bahçe arasında oynanan dev derbiyi 51 bin 663 biletli taraftar izledi. Bu seyirci sayısı 'ın ev sahipliği yaptığı Stadı'ndaki en yüksek seyirci sayısı olarak kayıtlara geçti.

Derbi 113 ülkede canlı olarak yayınlandı.

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