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  • 29.09.2019 08:26
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 08:26

Alanya - maçı için karar verildi! Kural hatası...

TFF, geçtiğimiz haftalarda oynanan Alanya - ve Fenerbahçe - Ankaragücü maçları için yapılan kural hatası itirazlarını değerlendirdi. MHK'dan da görüş alan TFF, itirazları reddetti.

Alanyaspor - F.Bahçe maçı için karar verildi! Kural hatası...

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Aytemiz Alanya'un sahasında 3-1 kazandığı karşılaşması sonrasında sarı lacivertlilerin yaptığı "kural hatası var" itirazını değerlendirdi ve kararını verdi. Merkez Hakem Kurulu'ndan görüş alan TFF, Fenerbahçe'nin itiraz ettiği hataların, kural hatası değil, hakem hatası olduğu kanaatine vardı. Aynı şekilde Ankaragücü'nün de Kadıköy'de 2-1 yenildiği Fenerbahçe maçı sonrasında yaptığı kural hatası itirazı da kabul görmedi. Her iki mücadele de tekrar edilmeyecek. TFF, konuyla ilgili açıklamayı bugün ya da yarın yapacak.

NEDEN İTİRAZ ETMİŞLERDİ?
Hürriyet'in haberine göre F.Bahçe, Alanya maçında 2 pozisyon için kural hatası itirazında bulundu. 45+2'de Alanyalı Fernandes, tacı yanlış yerden kullandı. Atışı tekrarlatan hakemin, tacı F.Bahçe'ye vermesi gerekiyordu ancak yine ev sahibi kullandı. Sarı lacivertliler ayrıca, 47. dakikada Altay Bayındır tarafından kullanılan aut atışı sırasında Alanyalı Cisse'nin ceza sahası içinden kalarak avantaj sağladığını ileri sürmüştü. A.Gücü ise F.Bahçe maçının 20. dakikasında yedikleri golden önce hakemin aut yerine korner kararı verdiği iddiasıyla TFF'ye kural hatası başvurusunda bulunmuştu.

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