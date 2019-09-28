Süper Lig'in 6. hafta maçında sezonun ilk derbisinde Galatasaray ve Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Kısır geçen Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Galatasaray, bu sonucun ardından ligde üst üste 2. maçından da galibiyetle ayrılamazken, Fenerbahçe ligdeki 2. beraberliğini aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın 19. dakikasında Muric'in uzaktan şutunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
22. dakikada Lemina'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Altay Bayındır direk dibinde topu kornere çıkardı.
29. dakikada Falcao'nun topuk pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Lemina'nın müsait durumdaki şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41. dakikada Muric'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
İKİNCİ YARI
53. dakikada Emre Belözoğlu sağ taraftan korneri paslaşarak kullandı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kruse rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
63. dakikada Kruse soldan topu ortaladı, savunmadan seken meşin yuvarlağı ceza yayı önünde Deniz Türüç bekletmeden kaleye gönderdi. Top üstten dışarı gitti.
90+6. dakikada Muric'in sağdan uzun pasına hareketlenen Kruse kafa vuruşuyla topu Muslera'nın üzerinden aşırttı. Boş kaleye giden topu savunma son anda uzaklaştırdı.
Derbi 0-0 sona erdi.
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