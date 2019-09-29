Dostluğun fotoğrafı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesindeki gerilim işte böyle sona erdi...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 0-0 sona ererken 2 taraf arasında önce soğuk rüzgarlar esti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz evsahibi olmasına rağmen F.Bahçe Başkanı Ali Koç'u karşılamadı. İkili maç sırasında birbirleriyle konuşmaktan kaçındı.
YAŞANAN SOĞUKLUK BİTMİŞ OLDU
Maçtan sonra G.Saraylı bir taraftar Mustafa Cengiz'le kucaklaştı. Ardından F.Bahçe Başkanı Ali Koç bu anı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Böylece yaşanan söz düeollarının ardından yaşanan soğukluk bitti.
DİYARBAKIRLI ANNELERE DESTEK
G.SAraylı oyuncular Fenerbahçe maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkarken, "Diyarbakırlı anaların yüreğindeki ateş terörü bitirecek" ifadelerinin yer aldığı pankartı bir süre taşıyarak annelere destek verdi.
BAKAN SELÇUK DA TAKİP ETTİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini takip etti.
MAÇ SONU SICAK GÖRÜNTÜLER VARDI
Galatasaray ile Fenerbahçe başkanları arasında yaşanan soğukluk maç sonunda yerini mutlu bir tabloya bıraktı. İkilinin bu kez yüzü gülüyordu.
YAŞANAN SOĞUKLUK BİTMİŞ OLDU
Maçtan sonra G.Saraylı bir taraftar Mustafa Cengiz'le kucaklaştı. Ardından F.Bahçe Başkanı Ali Koç bu anı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Böylece yaşanan söz düeollarının ardından yaşanan soğukluk bitti.
DİYARBAKIRLI ANNELERE DESTEK
G.SAraylı oyuncular Fenerbahçe maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkarken, "Diyarbakırlı anaların yüreğindeki ateş terörü bitirecek" ifadelerinin yer aldığı pankartı bir süre taşıyarak annelere destek verdi.
BAKAN SELÇUK DA TAKİP ETTİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini takip etti.
MAÇ SONU SICAK GÖRÜNTÜLER VARDI
Galatasaray ile Fenerbahçe başkanları arasında yaşanan soğukluk maç sonunda yerini mutlu bir tabloya bıraktı. İkilinin bu kez yüzü gülüyordu.
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