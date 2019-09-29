Dostluğun fotoğrafı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesindeki gerilim işte böyle sona erdi...

ile Fenerbahçearasındakikarşılaşma 0-0sona ererken 2 tarafarasında önce soğukrüzgarlar esti. GalatasarayBaşkanı MustafaCengiz evsahibi olmasınarağmen F.BahçeBaşkanı Ali Koç'u karşılamadı.İkili maç sırasındabirbirleriyle konuşmaktankaçındı.sonraG.Saraylı bir taraftarMustafa Cengiz'lekucaklaştı. Ardındanbu anı fotoğraf çekerekölümsüzleştirdi.Böylece yaşanan sözdüeollarının ardındanyaşanan soğukluk bitti.oyuncular Fenerbahçe maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkarken, "Diyarbakırlı anaların yüreğindeki ateş terörü bitirecek" ifadelerinin yer aldığı pankartı bir süre taşıyarak annelere destek verdi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini takip etti.Galatasaray ile Fenerbahçe başkanları arasında yaşanan soğukluk maç sonunda yerini mutlu bir tabloya bıraktı. İkilinin bu kez yüzü gülüyordu.