G.Saray ile F.Bahçe arasında dün gece oynanan derbide ortaya konan futbol herkesi hayal kırıklığına uğrattı.
GÖRÜNTÜ HİÇ TAT VERMEDİ
İki takım da yıldızlar topluluğuna sahipti... Ancak "Önce kaybetmeyelim" anlayışı ortaya keyifsiz bir futbol çıkarttı. Basit pas hataları çıldırttı.
FALCAO'YU BESLEYEMEDİLER!
Derbinin futbol kalitesi sönük kaldı... Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao dün gece ceza sahası içinde topla buluşamadı. Gol pozisyonuları ise oldukça azdı.
154 TOP KAYBI, 100 İSABETSİZ PAS
G.Saray, Fenerbahçe'ye karşı 154 top kaybı ve 100 isabetsiz pas yaptı. Hatalı pasta Nzonzi 17 ile ilk sırada yer aldı. Fenerbahçe'de ise Ozan, Zanka ve Emre Belözoğlu 13 hatalı pas yaptı.
30 SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGICI
Süper Lig'de bu sezon ilk 6 haftada 9 puanda kalan Galatasaray, 3 puanlı sistemde 7 puan topladığı 1989/90 sezonundan bu yana (30 sezon), ilk 6 haftalar itibarıyla Süper Lig'e en kötü başlangıcını yaptı... Malatya'dan sonra F.Bahçe ile berabere kalan Cimbom, lider Alanyaspor'un 5 puan gerisinde kaldı...
SON 17 MAÇTA 2 GALİBİYET
Cimbom, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 17 derbi maçta sadece 2 kez kazanabildi. Sarı- Kırmızılılar dün de Fenerbahçe'yi geçemedi.
BELHANDA&FEGHOULI SINIFTA KALDI
Sarı-Kırmızılılar'da orta sahanın iki kilit ism i Fenerbahçe maçında yokları oynadı...
GAlatasaray taraftarı Belhanda ve Feghouli'nin kötü futbolu nedeniyle çıldırdı! Cimbom'da 5 ikili mücadele kaybedip şut denemesi yapmayan ve 4 orta denemesi de isabetsiz olan Belhanda ile %68 başarıyla pas yapıp sadece 1 tane ikili mücadele kazanabilen Feghouli, sahanın en kötüleri oldu. Feghouli yerini Emre Mor'a bırakmak zorunda kaldı.
GENEL OLARAK İYİYİZ!
G.Saray'ın tecrübeli stoperi Luyindama, Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli savunma oyuncusu, "Genel olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum. Maç berabere bitmiş olabilir ama bu puan kaybının telafisi var" dedi.
SERİ&ANDONE TRİBÜNE!
Galatasaray'da yabancı kontenjanı nedeniyle tribüne çıkan isimler Romanyalı golcü Florin Andone ve orta saha oyuncusu Michael Seri oldu.
GÖRÜNTÜ HİÇ TAT VERMEDİ
İki takım da yıldızlar topluluğuna sahipti... Ancak "Önce kaybetmeyelim" anlayışı ortaya keyifsiz bir futbol çıkarttı. Basit pas hataları çıldırttı.
FALCAO'YU BESLEYEMEDİLER!
Derbinin futbol kalitesi sönük kaldı... Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao dün gece ceza sahası içinde topla buluşamadı. Gol pozisyonuları ise oldukça azdı.
154 TOP KAYBI, 100 İSABETSİZ PAS
G.Saray, Fenerbahçe'ye karşı 154 top kaybı ve 100 isabetsiz pas yaptı. Hatalı pasta Nzonzi 17 ile ilk sırada yer aldı. Fenerbahçe'de ise Ozan, Zanka ve Emre Belözoğlu 13 hatalı pas yaptı.
30 SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGICI
Süper Lig'de bu sezon ilk 6 haftada 9 puanda kalan Galatasaray, 3 puanlı sistemde 7 puan topladığı 1989/90 sezonundan bu yana (30 sezon), ilk 6 haftalar itibarıyla Süper Lig'e en kötü başlangıcını yaptı... Malatya'dan sonra F.Bahçe ile berabere kalan Cimbom, lider Alanyaspor'un 5 puan gerisinde kaldı...
SON 17 MAÇTA 2 GALİBİYET
Cimbom, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 17 derbi maçta sadece 2 kez kazanabildi. Sarı- Kırmızılılar dün de Fenerbahçe'yi geçemedi.
BELHANDA&FEGHOULI SINIFTA KALDI
Sarı-Kırmızılılar'da orta sahanın iki kilit ism i Fenerbahçe maçında yokları oynadı...
GAlatasaray taraftarı Belhanda ve Feghouli'nin kötü futbolu nedeniyle çıldırdı! Cimbom'da 5 ikili mücadele kaybedip şut denemesi yapmayan ve 4 orta denemesi de isabetsiz olan Belhanda ile %68 başarıyla pas yapıp sadece 1 tane ikili mücadele kazanabilen Feghouli, sahanın en kötüleri oldu. Feghouli yerini Emre Mor'a bırakmak zorunda kaldı.
GENEL OLARAK İYİYİZ!
G.Saray'ın tecrübeli stoperi Luyindama, Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli savunma oyuncusu, "Genel olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum. Maç berabere bitmiş olabilir ama bu puan kaybının telafisi var" dedi.
SERİ&ANDONE TRİBÜNE!
Galatasaray'da yabancı kontenjanı nedeniyle tribüne çıkan isimler Romanyalı golcü Florin Andone ve orta saha oyuncusu Michael Seri oldu.
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