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  • 28.09.2019 22:45
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 22:45

Dev derbide Vedat Muriç başından yaralandı

Süper Lig'in 6. hafta maçında sezonun ilk derbisinde ve Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç, Galatasaray maçı içerisinde yaşadığı bir pozisyon sonrasında kafasında kanama meydana geldi.




Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç, Galatasaray maçı içerisinde yaşadığı bir pozisyon sonrasında kafasında kanama meydana geldi.

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