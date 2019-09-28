Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç, Galatasaray maçı içerisinde yaşadığı bir pozisyon sonrasında kafasında kanama meydana geldi.
Dev derbide Vedat Muriç başından yaralandı
Süper Lig'in 6. hafta maçında sezonun ilk derbisinde Galatasaray ve Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç, Galatasaray maçı içerisinde yaşadığı bir pozisyon sonrasında kafasında kanama meydana geldi.
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