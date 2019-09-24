Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan maça hakem Suat Arslanboğa'nın kararları damga vurdu. İlk olarak Başakşehir, Ljajic'in ceza sahasında koluna çarpan topta penaltı bekledi ancak 'devam' kararı çıktı. 34'te ise hakem Arslanboğa, Ljajic'in kendisini kollarıyla ittirmesine 'sarı kart' verdi. Maçın en tartışmalı pozisyonu ise 45+1'de yaşandı. Beşiktaşlı Douglas ile Başakşehirli Guldbransen arasındaki mücadelede iki oyuncu da yerde kaldı.
VAR'A GİTMEDİ...
Başakşehir cephesi pozisyonun son adam olduğu gerekçesiyle Douglas'ın atılması gerektiğini düşünürken, hakem faulü Beşiktaş lehine verdi ve ardından devreyi bitirdi. Birçok hakem hocası bu pozisyonun kırmızı kart olduğunu savunurken, Arslanboğa'nın kararı skandal olarak nitelendirildi. Hakem, 2. yarıda Burak'ın yerde kaldığı pozisyonda ise VAR'a giderek Beşiktaş heline penaltı verdi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hakem karaları için "İyi niyetli değil" dedi.
VAR PROTOKOLÜ NE DİYOR?
VAR protokolü maçlarda ilk yarının ve karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra dahi pozisyonların incelenmesine imkan tanıyor. Ancak Arslanboğa dün bu protokolü uygulamadan ilk devreyi bitirdi.
Ljajic'in hakeme elle temasında Arslanboğa'nın kararı sarı oldu.
Ljajic'in koluna çarpan topta hakemin kararı 'devam' oldu.
45+1'de Başakşehirli Guldbransen, Douglas'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem faulü Beşiktaş lehine verdi.
Hakem Guldbransen'in pozisyonunda VAR'a gitmeyerek devreyi bitirdi.
81'de Burak'an Epureanu tarafından çekildiği pozisyonda hakem VAR'a giderek Beşiktaş lehine penaltıyı çaldı.
VAR'A GİTMEDİ...
Başakşehir cephesi pozisyonun son adam olduğu gerekçesiyle Douglas'ın atılması gerektiğini düşünürken, hakem faulü Beşiktaş lehine verdi ve ardından devreyi bitirdi. Birçok hakem hocası bu pozisyonun kırmızı kart olduğunu savunurken, Arslanboğa'nın kararı skandal olarak nitelendirildi. Hakem, 2. yarıda Burak'ın yerde kaldığı pozisyonda ise VAR'a giderek Beşiktaş heline penaltı verdi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hakem karaları için "İyi niyetli değil" dedi.
VAR PROTOKOLÜ NE DİYOR?
VAR protokolü maçlarda ilk yarının ve karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra dahi pozisyonların incelenmesine imkan tanıyor. Ancak Arslanboğa dün bu protokolü uygulamadan ilk devreyi bitirdi.
Ljajic'in hakeme elle temasında Arslanboğa'nın kararı sarı oldu.
Ljajic'in koluna çarpan topta hakemin kararı 'devam' oldu.
45+1'de Başakşehirli Guldbransen, Douglas'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem faulü Beşiktaş lehine verdi.
Hakem Guldbransen'in pozisyonunda VAR'a gitmeyerek devreyi bitirdi.
81'de Burak'an Epureanu tarafından çekildiği pozisyonda hakem VAR'a giderek Beşiktaş lehine penaltıyı çaldı.
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