Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın tezahüratları!
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı ve puanlar paylaşıldı. Öte yandan Medipol Başakşehir'in Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı da taraftarların tepkisine maruz kaldı. Taraftarlar, 'Söylene bize hoca, takım niye oynamıyor' şeklinde tempo tuttu. Sonrasında tribünlerde Sergen Yalçın lehinde de tezahüratlar yapıldı.
23.09.2019 23:25
- Son Güncelleme: 23.09.2019 23:30
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