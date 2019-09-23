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Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın tezahüratları!

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı ve puanlar paylaşıldı. Öte yandan Medipol Başakşehir'in Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı da taraftarların tepkisine maruz kaldı. Taraftarlar, 'Söylene bize hoca, takım niye oynamıyor' şeklinde tempo tuttu. Sonrasında tribünlerde Sergen Yalçın lehinde de tezahüratlar yapıldı.

23.09.2019 23:25 - Son Güncelleme: 23.09.2019 23:30
Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın tezahüratları!

Beşiktaş 5. hafta mücadelesinden Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın tezahüratları!

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşiktlikle tamamlandı.

Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın tezahüratları!

Mücadelede goller ikinci yarıda geldi.

Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın tezahüratları!

İlk golü konuk ekip adına Crivelli kaydederken, Beşiktaş'ın golünü penaltı vuruşundan Burak Yılmaz kaydetti.

Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın tezahüratları!

İlk golü konuk ekip adına Crivelli kaydederken, Beşiktaş'ın golünü penaltı vuruşundan Burak Yılmaz kaydetti.

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