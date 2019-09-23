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Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Başakşehir maçındaki tartışmalı pozisyonu değerlendirdi! Kırmızı kart...

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Maçta çok konuşulan bir kırmızı kart pozisyonu yaşandı. Medipol Başakşehir futbolcusu Gulbrandsen, Beşiktaşlı Douglas ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Başakşehirli futbolcular hakeme kırmızı kart itirazında bulundu ancak hakem Suat Arslanboğa faulü Beşiktaş lehine verdi. Rıdvan Dilmen tartışmalı pozisyon ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

23.09.2019 22:25 - Son Güncelleme: 23.09.2019 22:32
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Başakşehir maçındaki tartışmalı pozisyonu değerlendirdi! Kırmızı kart...
Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Başakşehir maçının ilk yarısının son anlarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Başakşehir maçındaki tartışmalı pozisyonu değerlendirdi! Kırmızı kart...
45+1. dakikada Başakşehir'den Guldbrandsen ve Beşiktaş'tan Douglas arasında yaşanan ikili pozisyonda Guldbrandsen kendisini yerde buldu ve hakemden kart bekledi.
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Başakşehir maçındaki tartışmalı pozisyonu değerlendirdi! Kırmızı kart...

Karşılaşmanın hakemmi Suat Arslanboğa ise Guldbrandsen'in Douglas'a faul yaptığı kararını verdi ve hemen ardından ilk yarıyı bitirdi.
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Başakşehir maçındaki tartışmalı pozisyonu değerlendirdi! Kırmızı kart...
BAŞAKŞEHİR'DEN TEPKİ GELDİ
Hakemin ilk yarıyı bitirmesinin ardından Başakşehirli futbolcular, Arslanboğa'ya tepki gösterirken ''Neden VAR'a bakmıyorsun?'' eleştirisinde bulundu.
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Başakşehir maçındaki tartışmalı pozisyonu değerlendirdi! Kırmızı kart...
Bu tepkilerin ardından Arslanboğa, Başakşehir'den Uğur Uçar ve yardımcı antrenör Stephan Tomas'a sarı kart gösterdi.
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