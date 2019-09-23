Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Başakşehir maçındaki tartışmalı pozisyonu değerlendirdi! Kırmızı kart...
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Maçta çok konuşulan bir kırmızı kart pozisyonu yaşandı. Medipol Başakşehir futbolcusu Gulbrandsen, Beşiktaşlı Douglas ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Başakşehirli futbolcular hakeme kırmızı kart itirazında bulundu ancak hakem Suat Arslanboğa faulü Beşiktaş lehine verdi. Rıdvan Dilmen tartışmalı pozisyon ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
23.09.2019 22:25
- Son Güncelleme: 23.09.2019 22:32
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