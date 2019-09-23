Beşiktaş-Başakşehir maçına 45+1. dakikada damga vuran olay! Suat Arslanboğa'nın verdiği karar ortalığı karıştırdı...
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Vodafone Park'ta Başakşehir ile karşı karşıya geldi.Mücadelenin 45+1. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Douglas'ın Başakşehirli Gulbrandsen'e yaptığı pozisyonda hakem Suat Arslanboğa'nın verdiği karar ortalığı karıştırdı. İşte büyük tartışma yaratan o anlar...
BAŞAKŞEHİR'DEN TEPKİ GELDİ
Hakemin ilk yarıyı bitirmesinin ardından Başakşehirli futbolcular, Arslanboğa'ya tepki gösterirken ''Neden VAR'a bakmıyorsun?'' eleştirisinde bulundu. Bu tepkilerin ardından Arslanboğa, Başakşehir'den Uğur Uçar ve yardımcı antrenör Stephan Tomas'a sarı kart gösterdi.
Başakşehir, pozisyonun ardından Twitter hesabından ''Kırmızı kart beklediğimiz pozisyonda hakem Suat Arslanboğa ilk yarıyı bitirdi ve itirazdan ötürü yedek kulübemizdeki bir kaç futbolcumuza sarı kart gösterdi.'' paylaşımında bulundu.