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Beşiktaş-Başakşehir maçına 45+1. dakikada damga vuran olay! Suat Arslanboğa'nın verdiği karar ortalığı karıştırdı...

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Vodafone Park'ta Başakşehir ile karşı karşıya geldi.Mücadelenin 45+1. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Douglas'ın Başakşehirli Gulbrandsen'e yaptığı pozisyonda hakem Suat Arslanboğa'nın verdiği karar ortalığı karıştırdı. İşte büyük tartışma yaratan o anlar...

23.09.2019 21:29 - Son Güncelleme: 23.09.2019 21:33
Beşiktaş-Başakşehir maçına 45+1. dakikada damga vuran olay! Suat Arslanboğa'nın verdiği karar ortalığı karıştırdı...

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 45+1. dakikasında tartışmalı bir yaşandı.

Beşiktaş-Başakşehir maçına 45+1. dakikada damga vuran olay! Suat Arslanboğa'nın verdiği karar ortalığı karıştırdı...

Sarı kartı olan Douglas, Başakşehirli oyuncu Gulbrandsen'i son adam olarak düşürdü! Direkt kırmızı görmesi gereken yerde faul Beşiktaş lehine çalındı.

Beşiktaş-Başakşehir maçına 45+1. dakikada damga vuran olay! Suat Arslanboğa'nın verdiği karar ortalığı karıştırdı...

Ve pozisyonun ardından karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa VAR gitmeden ilk yarıyı bittirdi.

İşte pozisyondan kareler...

Beşiktaş-Başakşehir maçına 45+1. dakikada damga vuran olay! Suat Arslanboğa'nın verdiği karar ortalığı karıştırdı...

BAŞAKŞEHİR'DEN TEPKİ GELDİ

Hakemin ilk yarıyı bitirmesinin ardından Başakşehirli futbolcular, Arslanboğa'ya tepki gösterirken ''Neden VAR'a bakmıyorsun?'' eleştirisinde bulundu. Bu tepkilerin ardından Arslanboğa, Başakşehir'den Uğur Uçar ve yardımcı antrenör Stephan Tomas'a sarı kart gösterdi.

Başakşehir, pozisyonun ardından Twitter hesabından ''Kırmızı kart beklediğimiz pozisyonda hakem Suat Arslanboğa ilk yarıyı bitirdi ve itirazdan ötürü yedek kulübemizdeki bir kaç futbolcumuza sarı kart gösterdi.'' paylaşımında bulundu.

Beşiktaş-Başakşehir maçına 45+1. dakikada damga vuran olay! Suat Arslanboğa'nın verdiği karar ortalığı karıştırdı...

(Görüntüler beinsport'tan alınmıştır)

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