Erman Toroğlu, Beşiktaş - Başakşehir maçının ardından Artı Futbol programında flaş değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Bir şey söyleyeyeyim; maç 2-0 olsa 5-0 olur. Bir şey daha söyleyeyim; bugün Başakşehir 12 kişiye karşı oynadı. 11'e 11 oynanmadı ki maç. Hakem Beşiktaşlıydı. Hakem siyah giymişti." ifadelerini kullandı.
Erman Toroğlu, Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi! "Hakem Beşiktaşlıydı"23.09.2019 23:01
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