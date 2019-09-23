Erman Toroğlu, Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi! "Hakem Beşiktaşlıydı" 23.09.2019 23:01

Erman Toroğlu, Beşiktaş - Başakşehir maçının ardından Artı Futbol programında flaş değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Bir şey söyleyeyeyim; maç 2-0 olsa 5-0 olur. Bir şey daha söyleyeyim; bugün Başakşehir 12 kişiye karşı oynadı. 11'e 11 oynanmadı ki maç. Hakem Beşiktaşlıydı. Hakem siyah giymişti." ifadelerini kullandı.