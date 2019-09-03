Galatasaray imza töreni saat kaçta başlayacak? Kolombiyalı yıldız Falcao'yu renklerine bağlayan Galatasaray, yaptığı transferler ile adından söz ettiriyor. Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, üst üste 3 kez şampiyon olabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Falcao'nun yanı sıra Mario Lemina, Florin Andone gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray'ın imza töreni için detaylar belli oldu. Peki, Falcao imza töreni saat kaçta? 2019 Galatasaray imza töreni bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

GALATASARAY İMZA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, yeni transferler için imza töreninin 4 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda düzenleneceği bildirildi.

İmza töreni taraftara açık olacak. Türk Telekom Stadyumu'nun kapıları saat 19.05'de açılacak.

GALATASARAY İMZA TÖRENİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Kombine sahibi tüm taraftarlar imza törenini ücretsiz olarak koltuklarının bulunduğu tribünde izleyebilecek. Ancak etkinlik kombine devir işlemine kapalı olacak.

Ayrıca İstanbul'daki GSSTORE'lardan minimum 250 liralık alışveriş yapan taraftarlar imza törenine ücretsiz giriş hakkı kazanacak.

İmza töreninin biletleri 03 Eylül 2019 Salı günü saat 14.00'te passo.com.tr üzerinden 23 TL'ye satışa sunulacak, passolig kartı bulunmayan taraftarlar Aslanlıyol gişelerinden kağıt bilet satın alabilecek. Tüm koltuklar numarasız olacak.