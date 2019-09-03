A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra ve Moldova ile oynanacak maçlar öncesinde basın toplantısı düzenledi. G.Saray'dan oyuncu almadıkları için eleştirildiklerini söyleyen Güneş, "Haklı bir eleştiri ama yapacak birşey yok. Emre'yi alıyordum sakatlandı. G.Saray'da 2-3 Türk oyuncu olursa bizler de seviniriz. Büyük kulüpler isterlerse en iyi Türk oyuncuları alabilirler" ifadesini kullandı.
10 YILIN TAKIMI OLMALI
Önümüzdeki 10 yılın takımını kuracaklarını vurgulayan Güneş, "Bilgi birikimimiz, heyecanımız ve kalitemiz var. Avrupa Şampiyonası'na katılmak, tecrübenin etkisiyle Dünya Kupası'na katılmayı kolay hale getirebilir. Cumartesi güzel futbol oynayarak kazanmak istiyoruz" dedi.
BEKLENTİLER ÇOK FAZLA
Güneş Milli Takım'dan beklentilerinin çok fazla olduğunu ifade etti.
10 YILIN TAKIMI OLMALI
Önümüzdeki 10 yılın takımını kuracaklarını vurgulayan Güneş, "Bilgi birikimimiz, heyecanımız ve kalitemiz var. Avrupa Şampiyonası'na katılmak, tecrübenin etkisiyle Dünya Kupası'na katılmayı kolay hale getirebilir. Cumartesi güzel futbol oynayarak kazanmak istiyoruz" dedi.
BEKLENTİLER ÇOK FAZLA
Güneş Milli Takım'dan beklentilerinin çok fazla olduğunu ifade etti.
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